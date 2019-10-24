24.10.2019 17:47 155

толичные власти намерены создать общегородскую программу лояльности, благодаря которой москвичи должны активнее пользоваться городскими порталами. Для этого надо провести ревизию уже существующих программ и изучить чужой опыт.

Правительство Москвы планирует разработать пилот общегородской программы лояльности, которая объединит уже существующие подобные проекты с коммерческими. Это следует из закупки государственного казенного учреждения города Москвы «Новые технологии управления», которое, в частности, занималось разработкой портала «Мой город».

Исполнитель, которого привлечет учреждение, должен разработать методологические и аналитические материалы, которые затем сформируют стратегию вовлечения жителей в использование интернет-проектов и электронных сервисов города.

Подрядчик в первую очередь должен провести исследование рынка коммерческих программ лояльности и их аудиторий, указано в техническом задании закупки. В основу исследования необходимо включить не менее семи существующих проектов, включая три городские программы: «Активный гражданин», «Помощник Москвы» и созданную для держателей карты «Тройка» программу «Город».

Запланированы интервью с представителями компаний, которые могут быть потенциальными партнерами программ, чтобы понять их ожидания от подобного сотрудничества. Надо будет также провести фокус-группы с жителями, чтобы выяснить, какие госуслуги, электронные сервисы, а также коммерческие товары и услуги они ожидают в общегородской программе лояльности.

Максимальная стоимость работ определена в 2,9 млн руб.

Задача планируемого исследования — определить пути развития «Магазина поощрений», который сейчас функционирует в рамках проекта «Активный гражданин», сообщили РБК в «Новых технологиях управления». В «Магазине поощрений» на накопленные баллы пользователь может выбрать подарки — билеты на культурные мероприятия, в музеи, расплатиться ими за городские сервисы, например, за парковку и т.п.

«Есть же «Аэрофлот. Бонус», карты «Пятерочки», «Азбуки вкуса», банковские карты со своими программами лояльности, — рассказал руководитель учреждения Александр Пищелко. — Посмотрим, как это работает у них, как они привлекают партнеров, и оценим, можем ли мы взять тот или иной механизм».Совместные программы должны быть привлекательны для клиентов и эффективны для бизнеса с учетом всех затрат ретейлера, ведь в партнерских программах, помимо расходов на скидки, могут быть также затраты на ИТ-интеграцию, указывает представитель группы «М.Видео-Эльдорадо» Валерия Андреева.

Какие механики используются в программах лояльности, что уже предлагает «Единая карта петербуржца» и почему один из ретейлеров отказался от участия в программе лояльности карты «Тройка» — читайте в материале «РБК Pro».

Анна ЛЕВИНСКАЯ, Евгения КУЗНЕЦОВА