11.11.2019 09:37 320

В России предлагают создать единый регулятор для табачного рынка. Письмо с такой инициативой на имя первого вице-премьера Антона Силуанова направила «Трезвая Россия». Согласно документу, с которым ознакомились «Известия», новое ведомство получит сокращенное название Ростабак. Сегодня различные функции контроля за рынком выполняет около десятка федеральных органов власти. Создание единого регулятора позволит эффективнее решать проблемы отрасли, в том числе с качеством сырья, считают авторы идеи. В Минздраве сообщили, что готовы изучить инициативу и привлечь к этому экспертное сообщество. Два года назад правительство планировало передать надзор за табачным рынком Росалкогольрегулированию, но эта идея так и не была реализована.

Новый регулятор

Экспертное сообщество не первый год обсуждает проблему качества табачной продукции на российском рынке и нехватку контроля в отрасли. Сейчас различные функции в этой сфере выполняет около десятка органов государственной власти. Например, Минсельхоз определяет госполитику на табачном рынке, Минфин отвечает за акцизы и налоги, Минздрав — за охрану здоровья граждан, Роспотребнадзор следит за оборотом табачных изделий, и так далее.

Но как считают эксперты проекта «Трезвая Россия», такую сложную систему без единого центра принятия решения нельзя признать эффективной. В письме первому вице-премьеру Антону Силуанову руководитель организации Султан Хамзаев предложил создать отдельную Федеральную службу по регулированию табачного рынка (Ростабак).

В формировании инициативы участвовало около 150 экспертов — социологов, юристов, психологов, представителей медицинского сообщества, родительских комитетов, членов общественных палат, а также действующих государственных советников, рассказал «Известиям» Султан Хамзаев.

По задумке организации, новая служба должна качественно изменить подходы к контролю за производством, оборотом и потреблением табачной продукции в РФ, создать прозрачную сбалансированную систему регулирования.

В «Трезвой России» считают, что единое ведомство может в том числе заниматься совершенствованием антитабачного законодательства, контролировать качество сырья, производство, конечную продукцию, сбор акцизов и их размеры. Также оно должно взять под контроль альтернативные формы потребления табака — электронные сигареты, вейпы, системы нагревания и так далее.

Кроме того, предлагается создать систему регулирования, которая будет обеспечивать преференции российским товарам — то есть установить требование о приоритетном использовании отечественного сырья при производстве табачной продукции на территории РФ, для этого необходимо ввести квоты. Эти вопросы тоже должны быть в ведении Ростабака.

«Это позволит создать дополнительные рабочие места, развивать национальную отрасль, повысить экономику регионов и улучшить качество табачной продукции», –– сказано в письме на имя Антона Силуанова.

Согласно подсчетам «Трезвой России», совершенствование контроля и регулирования отрасли обеспечит ежегодно 350 млрд рублей дополнительных поступлений в бюджет.

Письмо на имя Антона Силуанова было направлено 6 ноября. В секретариате первого вице-премьера сообщили, что пока не получили его.

В Минсельхозе «Известиям» сказали, что в случае поступления предложений в ведомство они будут рассмотрены в установленном порядке.

В пресс-службе Минздрава также сообщили, что тщательно изучат инициативу «с привлечением представителей экспертного сообщества», если письмо будет передано в министерство.

В Минэкономразвития отметили, что необходимость создания отдельного ведомства, регулирующего оборот табака, нуждается в дополнительном обосновании. В целом он урегулирован, в том числе в рамках федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», добавили в МЭР.

Делят на всех

Надзор за табачной отраслью еще в 2017 году планировалось отдать Росалкогольрегулированию (РАР). Но в итоге эта идея так и не была реализована.

Член Координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Виктор Зыков сказал «Известиям», что полномочия по выработке госполитики в этой сфере должны быть исключительно у Министерства здравоохранения. Так как именно его специалисты могут объективно оценить вклад потребления табачной продукции в заболеваемость и смертность в нашей стране, подчеркнул он.

Если говорить о контроле и надзоре за исполнением законодательства, то этим могут заниматься разные ведомства, считает эксперт. Однако уже существует Роспотребнадзор, у которого и сегодня есть такие функции. Поэтому, возможно, будет лучше наделить эту службу дополнительными полномочиями, чем создавать новую, отметил Виктор Зыков.

Создание нового ведомства не приведет к тому, что весь рынок будет исключительно в зоне его компетенции, сказал «Известиям» независимый эксперт табачной отрасли Вадим Желнин. Налоговой политикой в отношении табачных изделий всё равно будет заниматься Минфин, охраной здоровья — Минздрав и так далее. Как это сегодня происходит на рынке спиртного, где эти функции остались у ведомств, несмотря на создание Росалкогольрегулирования в 2008 году.

Директор по работе с органами госвласти JTI Россия Василий Груздев не стал оценивать целесообразность создания нового регулятора на табачном рынке. В компаниях Philip Morris, Imperial Tobacco на запросы «Известий» на момент публикации не ответили.

Ирина ЦЫРУЛЕВА, Евгения ПЕРЦЕВА