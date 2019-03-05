Почему «народные» ОФЗ оказались народу не вкусу и чего стоит ожидать при дальнейших размещениях?



В 2017 году на рынке финансовых инструментов появился новый продукт для народа — так называемые «народные» ОФЗ. Изначально успешная рекламная кампания смогла создать вокруг него ажиотаж, люди активно скупали новые облигации. Но уже вскоре интерес к продукту начал угасать. Попробуем разобраться, почему так получилось и что будет с ОФЗ дальше.

«Народные» ОФЗ Минфин позиционировал как альтернативу банковским вкладам, на что указывал их совершенно нерыночный характер. В отличие от ОФЗ, торгуемых на бирже, ОФЗ-н можно было приобрести лишь в двух банках-агентах — Сбербанке и ВТБ — с уплатой комиссии и сроком на три года. Доходность была эквивалентна доходности банковского вклада с тем лишь отличием, что сумма гарантированного возврата средств не ограничивалась 1,4 млн рублей, как в случае с депозитом в отдельно взятом банке. Но по доходности биржевым ОФЗ «народные» облигации традиционно проигрывали.

Вообще, федеральный бюджет пока не испытывает острой потребности в деньгах: в 2018 году он был исполнен с профицитом 2,7% ВВП. Таким образом, инициатива выпустить гособлигации для населения, или так называемые ОФЗ-н, в действительности могла иметь целью исключительно повышение финансовой грамотности россиян. В дальнейшем ОФЗ-н, согласно задумке, должны были стать трамплином к покупке рядовыми гражданами более сложных финансовых инструментов.

Первый транш ОФЗ-н пользовался повышенным успехом. В апреле 2017 года он был за 37 дней размещен полностью в объеме 15 млрд рублей в основном среди намеченной целевой аудитории — пенсионеров и граждан предпенсионного возраста. Таким образом, изначально среди населения наблюдался повышенный интерес к новому продукту. Однако второй транш первого выпуска ОФЗ-н на те же 15 млрд рублей расходился уже со скрипом: на его реализацию ушло три месяца. И Минфин даже был вынужден отдать часть квоты ВТБ на 1 млрд рублей Сбербанку.

Второй выпуск ОФЗ-н, в сентябре 2017 года, на 15 млрд рублей не разошелся и в установленный для размещения срок, который составлял полгода. В марте 2018 года стартовали продажи третьего выпуска, еще на 15 млрд рублей, но спрос на них также оставался вялым. Второй и третий выпуски так и не были реализованы полностью. На текущий момент в обращении находится около 96,5% первого выпуска ОФЗ-н (было реализовано 100% выпуска), 74,9% второго выпуска (было реализовано 76%) и 82,2% третьего (было реализовано 89% выпуска с учетом дополнительного транша).

Еще до размещения третьего транша начались разговоры о том, что рынок себя исчерпал и ему необходимы перемены. Одним из главных недостатков ОФЗ-н называли высокую комиссию банков-агентов, которую нужно было уплатить дважды — при приобретении и при продаже бумаг. Она могла достигать 1,5% и существенно снижала доходность инструмента. Потерю привлекательности ОФЗ-н спровоцировало и падение их доходности по мере размещения последующих траншей. Если первый выпуск размещался с доходностью выше 9% годовых, то доходность второго выпуска при размещении составляла уже 8,5% годовых, а третьего — и вовсе 7,3%. Эти уровни сопоставимы с доходностями по банковским депозитам. При этом по депозитам не нужно было платить комиссию. К тому же банки-агенты, прощупав спрос, начали предлагать клиентам по аналогичной схеме собственные облигации с гораздо более интересными доходностями.

Между тем с 15 января 2019 года началось размещение дополнительного транша третьего выпуска ОФЗ-н, в объеме 5 млрд рублей. При этом ничего из того, что могло бы способствовать повышению популярности инструмента, сделано не было. Комиссии банков-агентов сохранены, число банков-агентов до сих пор не расширено, хотя к Сбербанку и ВТБ планировалось добавить Почта Банк и Промсвязьбанк. К тому же «народные» облигации по-прежнему проигрывают по доходности биржевым ОФЗ.

Однако необходимо отметить, что это уже второй дополнительный транш к третьему выпуску ОФЗ-н, а первый, на 5 млрд рублей, был выкуплен полностью. Без него процент размещения третьего выпуска составил бы 85%. Очевидно, на время внесения изменений в регламент распространения ОФЗ-н был найден выход в сокращении объемов размещений. Полагаю, что такие транши в силу скромных объемов (в пределах 5 млрд рублей) размещать значительно проще, чем стандартные 15 млрд рублей. Хотя при размещении маленьких траншей, вероятно, должен быть существенно урезан рекламный бюджет. Поэтому не факт, что транши не размещаются среди узкого круга клиентов, которые вскоре могут закончиться. Таким образом, без изменений и этот рынок рискует затухнуть уже в 2019 году, особенно если рост экономики начнет замедляться, реальные располагаемые доходы населения продолжат снижаться, а предлагаемые доходности так и останутся сравнительно невысокими.

Граждане, на которых рассчитано это предложение, понимают, что особого смысла покупать малоликвидный инструмент со сравнительно низкой доходностью, за который необходимо еще уплатить приличную комиссию банку-агенту, нет. Ведь можно купить идентичный продукт от Минфина на бирже или положить деньги на депозит, получив по нему практически аналогичную доходность. Вероятно, интерес останется слабым вплоть до того момента, пока не будут убраны высокие комиссии или предложена более интересная доходность. Но стоит надеяться на активизацию интереса, в частности, среди пенсионеров, если комиссии банков-агентов будут сокращены, и инвестор из народа сможет на покупке ОФЗ-н хорошо заработать. Впрочем, поскольку продукт уже не свеж, новости о пересмотренных в лучшую сторону условиях его продажи явно будут нуждаться в хорошей раскрутке.

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