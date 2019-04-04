В последнее время все больше споров ведется вокруг «народных» облигаций. Несмотря на то что предыдущее размещение ОФЗ-н не вызвало существенного спроса и многие эксперты засомневались в жизнеспособности этой инициативы, опыт показывает, что у региональных «народных» облигаций есть как минимум успешное настоящее. Но при условии, что облигации действительно станут «ближе к народу», а частные инвесторы увидят, на какие инициативы будут потрачены привлеченные средства.

Последние годы государство и регионы стремятся повысить финансовую грамотность населения и расширить линейку продуктов, доступных для инвестирования. В первом случае речь идет о выпуске ОФЗ-н, а во втором — о размещении регионами и муниципалитетами «народных» облигаций, отличающихся простотой приобретения.

Самую масштабную работу с этим финансовым инструментом провела Томская область. Регион использует облигации для населения с начала 2000-х годов (впрочем, владеть ими, согласно эмиссионным документам, могут и юридические лица), а город Томск, используя опыт области, размещает этот вид бумаг с 2015 года.

Рассмотрим на примере Томской области специфику «народных» облигаций как с точки зрения покупающих их граждан, так и с позиций эмитента.

Для физических лиц «народные» облигации выглядят весьма привлекательно, прежде всего благодаря простоте приобретения. Бумаги распространяются через офисы банков-агентов, а для их покупки достаточно иметь банковский счет, на который будет поступать купонный доход. Кроме того, хотя вторичного рынка по этим облигациям нет, держатель бумаг может досрочно вернуть их в разумный срок без потери купонного дохода за период владения. Последнее выгодно отличает эти бумаги от многих депозитов и делает их довольно привлекательным инструментом с точки зрения физических лиц.

В целом позитивную картину несколько осложняет тот факт, что если эмитентом выступает регион или муниципалитет, то облигации не могут быть выпущены под конкретный проект: деньги привлекаются для единственной и не всегда понятной покупателю цели — финансирования дефицита регионального бюджета или рефинансирования текущего долга. В результате человек, приобретая бумаги региона, не понимает, на что именно будут потрачены привлеченные средства.

С точки зрения региона-эмитента выпуск «народных» облигаций тоже имеет как плюсы, так и минусы. Один из объективных недостатков — то, что обходятся они дороже биржевых заимствований. Иначе эмитент не заинтересует инвестора — необходимо предложить по облигациям более высокую доходность в сравнении с альтернативными видами сбережений. В числе минусов для эмитента и более короткий срок обращения таких бумаг в сравнении с биржевыми инструментами, что может ухудшить профиль долга, если доля «народных» облигаций в портфеле окажется высокой.

Кроме того, выпуски по номиналу будут небольшими по объему, и если их доля в структуре долга высока, то управлять ими будет сложно, а возможность предъявления к досрочному выкупу усложнит для эмитента прогнозирование потребности в ликвидности. Впрочем, в текущих условиях регионы вряд ли будут в полной мере использовать «народные» облигации для финансирования дефицита бюджета. Скорее, такие выпуски станут дополнительным источником ликвидности, а их основной целью будет формирование и обучение внутреннего инвестора.

На фоне всех этих сдерживающих факторов эмитенты используют «народные» облигации редко и не всегда успешно. Так, в отличие от опыта Томской области, где облигации для населения выпускал сам регион, в Самарской области эмитентом выступало аффилированное с областью юридическое лицо. На привлеченные средства планировалось провести реновацию части областного центра — Самары. С одной стороны, у данного займа была конкретная цель, а с другой — выпуск облигаций осуществлялся не напрямую правительством области. Данный выпуск был погашен досрочно, а программа реновации на момент погашения не была исполнена.

Более удачным оказался опыт ЯНАО, округ разместил облигации для населения в 2017 году. Хотя эти облигации также обошлись дороже биржевых, их объем оказался невелик относительно бюджета округа, а вторичный рынок для них не был предусмотрен. Бумаги были размещены сроком на пять лет, а переподписка по ним говорит о наличии спроса на них именно со стороны населения (решение об эмиссии не позволяло юридическим лицам участвовать в размещении).

Таков вкратце региональный опыт выпуска облигаций для населения. Вывод следующий: при простом структурировании займа и доверии граждан к органам власти этот источник финансирования вполне может быть использован, хотя и вряд ли займет значимую долю в структуре регионального и муниципального долга. Тем не менее усилия регионов и государства по привлечению населения к покупке облигаций как к полноценному способу капиталовложений — позитивный признак «взросления» финансовой системы. И у этого инструмента может быть большой потенциал, особенно когда инвесторы воспринимают риск субъекта как практически равный страновому. Но все же хотелось бы напомнить, что у разных эмитентов разный кредитный риск, и это необходимо учитывать.

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