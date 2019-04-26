Отдавать часть своего дохода — это необязательно значит уменьшать его. Те, кто в рамках эксперимента по введению налогового режима платят налог на профессиональный доход, могут даже увеличить свою прибыль. Главное, правильно оценить ситуацию и не упустить новые возможности. Кому будет выгодно зарегистрироваться в статусе самозанятого и почему?

Сразу оговорюсь, что я не ставлю вопрос о том, стоит ли платить налог в принципе. Неуплата налога с доходов в России может квалифицироваться как уголовное преступление, поэтому в юридической плоскости здесь нет места для дискуссии. Хорошая новость в том, что, зарегистрировавшись как самозанятый, человек не только обезопасит себя в правовом поле, но и может извлечь профит из нового статуса.

Напомним, что понятие «самозанятый» появилось в обиходе не в этом году. Но ранее к этой категории налогоплательщиков относили только репетиторов, нянь, домработниц. С 2017 года им предоставлялись налоговые каникулы, по истечении которых нужно будет платить НДФЛ в размере 13%. Желающих зарегистрироваться оказалось не так много.

В ноябре прошлого года был принят ФЗ-422, который расширил перечень видов деятельности, а с 1 января 2019-го в четырех регионах стартовал эксперимент по введению специального налогового режима.

Теперь те, кто ведет предпринимательскую деятельность в Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан, могут зарегистрироваться через приложение в смартфоне как самозанятые и платить с дохода налог 4% (если товары и услуги предоставляются физлицам) и 6% (если клиенты — юрлица). Ограничения помимо территориального — доход не более 2,4 млн рублей в год. Кроме того, самозанятый не может привлекать дополнительных работников.

4% минус 10 тыс. рублей

Те, кто зарегистрируются в качестве самозанятых, получат не только возможность платить налоги по ставке 4% или 6% в течение десяти лет, но и льготу в виде налогового вычета в размере 10 тыс. рублей. Условия достаточно щадящие, так как их цель — мотивировать людей выходить из тени.

Процесс постановки на учет и уплаты налогов также максимально упрощен.

Расчет происходит автоматически. Тратить время на оформление документов или походы в налоговую службу не требуется. Все происходит дистанционно. Достаточно иметь смартфон, планшет или ПК с выходом в Интернет.

Не хуже магазина!

Раньше использовать банковские счета физлиц и электронные кошельки для коммерческой деятельности было запрещено. С 1 января те, кто зарегистрировался в качестве самозанятого, могут получать оплату за свои товары и услуги как наличными, так и переводом на банковский счет или электронный кошелек.

Более того, банки постепенно адаптируют свои приложения под задачи самозанятых, а «Яндекс.Касса» даже позволила им по аналогии с интернет-магазинами подключать на свой сайт или блог прием платежей с карт любых банков и электронных кошельков, а также высылать покупателям по электронной почте, СМС или в мессенджер короткие ссылки на платежные формы, как делают юрлица.

Подобные сервисы позволяют самозанятым быть для клиентов максимально удобными. Использование привычных для покупателя платежных методов — неплохая возможность повысить уровень продаж, ведь все чаще прием безналичных платежей становится уже must have в торговле, и при прочих равных покупатель предпочитает того, кому можно заплатить безналично и получить кешбэк по карте своего банка.

Дешевле, чем ИП

Ранее для ведения коммерческой деятельности частные лица, желающие работать легально, должны были оформляться как индивидуальные предприниматели. Соответственно, независимо от оборота бизнеса приходилось платить страховые взносы — минимум 30 тыс. рублей. Сумма небольшая, если предпринимательская деятельность для вас основная и прибыльная

Если же вы в свободное от работы время продаете в Instagram конфеты ручной работы, каждую осень собираете грибы на продажу или пару раз в месяц делаете на дому маникюр, то 30 тыс. могут съесть почти всю прибыль. Особенно если дохода не было вообще, что не редкость, когда бизнес сезонный или всего лишь дополнение к основной работе. У самозанятых такой проблемы нет — они платят только с полученного дохода. Если дохода не было, то и отдавать государству ничего не потребуется.

Больше клиентов, хороших и разных

Оформление в качестве самозанятого особенно важно для тех, кто мог бы предлагать свои товары или услуги юридическим лицам.

В последние годы благодаря социальным сетям стал популярен крафт и хендмейд. Многие мамочки в декрете публикуют в Instagram свои поделки и порой получают предложения о заказе от компаний, которые хотят купить, например, необычные подарки для партнеров, открытки ручной работы и так далее. Но для компании в этом случае принципиально работать с тем, кто может предоставить официальные документы. Раньше сделать это могли только юрлица — ИП или ООО. Теперь это необязательно. Статус самозанятого позволяет выдавать покупателю чек, который подходит для бухгалтерской отчетности, как и магазинный. Рукодельница или популярный блогер смогут напрямую работать с компаниями и быть для таких клиентов не менее удобными, чем юридические лица.

В ходе недавнего Гайдаровского форума даже звучали предложения о том, что самозанятых можно было бы допустить к участию в госзакупках на суммы в пределах 500 тыс. рублей. Это, конечно, пока не нашло своего отражения в законодательстве, но сама дискуссия говорит о потенциале статуса самозанятых.

Становиться ли самозанятым, каждый решает для себя сам. Однако преимущества этого статуса очевидны: вы не просто «спите спокойно, потому что заплатили налоги», но и можете сделать свое домашнее предприятие более доходным — работать с юридическими лицами, принимать платежи любым комфортным для клиента способом и быть такими же удобными, понятными и надежными для него, как и любая крупная сеть.

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