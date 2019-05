Индустрия видеоигр — один из наиболее крупных сегментов индустрии развлечений. Ее масштабы сопоставимы с кинематографической отраслью. Так, запуск игры Red Dead Redemption 2 в 2018 году оказался успешнее фильма «Мстители. Война бесконечности»: сборы составили 725 млн долларов за первые три дня после выхода игры против 640 млн за три дня проката кинокартины. Абсолютный рекорд по выручке в первые три дня продаж тоже принадлежит игре: Grant Theft Auto 5 собрала 1 млрд долларов в 2013 году.

На данный момент бумаги лидеров преодолели негатив последних двух кварталов. Activision Blizzard, Electronic Arts и Take-Two Interactive Software имеют высокий потенциал роста в среднесрочной перспективе. В числе ключевых драйверов роста бизнеса — развитие киберспорта и мобильных игр.

В 2018 году соревнование Mid-Season Invitational по дисциплине League of Legends, проводимое компанией Riot Games, собрало свыше 60 млн уникальных зрителей по миру. С 2013 года состоялось по крайней мере семь кубков по киберспорту, собравших больше просмотров, чем NBA в 2016-м. По оценкам отраслевой аналитической компании Newzoo, в 2019 году смотреть соревнования по киберспорту будут около 453 млн человек по всему миру, а к 2022 году аудитория вырастет до 645 млн человек. Мы ожидаем, что в 2019 году рынок киберспорта увеличится на 30% год к году, до 1,3 млрд долларов, а через пять лет — достигнет 2 млрд долларов.

Можно ли заработать на производителях видеоигр?



Activision Blizzard

Activision Blizzard — лидер по капитализации среди публичных производителей игр (свыше 34 млрд долларов). Акции компании, которые с октября 2018 года просели на 40% под влиянием сразу нескольких факторов (в частности, в начале ноября компания понизила прогнозы по финансовым результатам за IV квартал, в январе 2019-го провела кадровые перестановки в топ-менеджменте и прекратила сотрудничество с разработчиком игр Bungie, потеряв права на успешную игру Destiny), имеют высокий потенциал роста в среднесрочной перспективе.

Сейчас Activision Blizzard активно расширяет присутствие в сегменте киберспорта.

Еще один драйвер роста котировок Activision Blizzard — реструктуризация бизнеса и решение сконцентрироваться на успешных франшизах. В 2019 году штат сотрудников, работающих над Call of Duty, Overwatch, Diablo, Candy Crush, будет увеличен на 20%.

В числе успешных проектов Activision Blizzard, генерирующих денежный поток, — игры Call of Duty: Black Ops 3 Zombies Chronicle и Crash Bandicoot N.Sane Trilogy, World of Warcraft: Battle for Azeroth, Hearthstone и Overwatch, а также мобильные игры Candy Crush, Royal Charm и Bubble Witch.

Мы определили целевую цену акций Activision Blizzard в 62 доллара за акцию (+31% к текущим уровням).

Electronic Arts

Electronic Arts Inc. — разработчик серий Medal of Honor, Battlefield, FIFA и Need for Speed, разработчик и издатель серии игр Star Wars: Battlefront, издатель серии Sims. Занимает второе место по капитализации после Activision Blizzard (28 млрд долларов).

После оглушительного успеха Fortnite, которая в 2018-м выручила рекордные в истории видеоигр 2,4 млрд долларов, стали появляться аналогичные продукты. В рамках этого тренда EA в феврале выпустила Apex Legends, успех которой должен компенсировать снижение котировок акций компании более чем на 15% в январе под влиянием разочаровавшей инвесторов отчетности.

Одно из важных отличий от Activision Blizzard — ежегодное обновление серий игр (например, футбольного симулятора FIFA), что позволяет увеличивать выручку от продаж и подписки на сервисы.

Для ускорения темпов роста продаж EA предлагает платную подписку, обеспечивает доступ к старым версиям игр и дает скидку на покупку новых игр и их пробные версии.

Мы позитивно оцениваем объявленные в марте планы сократить штат.

До конца года бумаги EA могут подорожать на 22% к цене закрытия торгов 24 апреля, до 115 долларов.

Take-Two Interactive Software

Take-Two принадлежит студия Rockstar Games — автор культовых серий GTA, Max Payne и Red Dead. Red Dead Redemtion 2 за первые три дня после премьеры собрала рекордную для всей развлекательной индустрии выручку — 725 млн долларов.

Капитализация компании ниже, чем у упомянутых конкурентов (11 млрд долларов), при этом она оценивается вдвое дороже по мультипликатору EV/EBITDA (28,1).

Франшизы серии GTA, Red Dead Redemption и Bioshock входят в число самых продаваемых игр.

Вместе с тем игроков разочаровала онлайн-версия Red Dead Redemption 2, что привело к снижению финансовых результатов компании в IV квартале. Валовая маржа за I квартал опустилась с 44,3% до 28%.

В 2019-м Take-Two планирует увеличить выручку до 2,68 млрд долларов, или на 49,8% год к году, при рыночном консенсусе роста на 67%, до 3 млрд долларов. Прибыль, по прогнозу компании, составит 360,5 млн долларов, рынок ждет результата 585 млн долларов.

До конца года бумаги Take-Two должны подорожать к цене закрытия торгов 24 апреля на 10%, до 103 долларов.





