Новость об отмене налоговых вычетов по ИИС стала одной из самых обсуждаемых среди инвесторов после заявления заместителя министра финансов Алексея Моисеева. Чиновник сообщил, что властям не нравится, когда выдается «кредит на доход, который еще не получен». И вообще, оказывается, все это было экспериментом, стартапом, который позволил привлечь сотни россиян на фондовый рынок.

Речь о налоговых вычетах, которые положены гражданам, открывшим ИИС и внесшим на счет определенную сумму. Государство пообещало таким инвесторам возвращать 13% с вложенной суммы. Причем делать это минимум три года подряд при условии внесения новых денег.

Понятно, что столь щедрый подарок от государства, которое редко кому что возвращает, заинтересовал многих, кто до этого помышлял о биржевой торговле лишь теоретически. Число ИИС уже перевалило за 800 тыс. Сомневающихся клиентов «подогрели» маркетологи, пообещав легкий способ заработать на акциях и облигациях с помощью робоэдвайзеров. Чтобы привлечь граждан, некоторые участники даже пошли на траты, отказавшись, например, от такого традиционного для брокеров заработка, как комиссии за сделки на бирже.

Наиболее ушлые инвесторы придумали схему, позволяющую получить деньги буквально из воздуха: для этого достаточно открыть ИИС и к концу его срока внести большую сумму на счет. По закону вычет до 52 тыс. рублей в год положен, даже если вы просто подержали деньги на счете, не покупая ценных бумаг.

Похоже, что именно этим отчасти и объясняется популярность именно этого вида ИИС, когда вычет можно получить со взносов. Второй тип счетов, предусматривающий освобождение от НДФЛ с полученной прибыли, у россиян не столь популярен. Хотя по логике вещей не платить налог с заработанной прибыли может оказаться более выгодны. Как свидетельствует статистика Мосбиржи, более 85% денег владельцы ИИС вкладывают в акции.

Но весь вопрос в том, можно ли получить доход на нашем неспокойном фондовом рынке, который реагирует буквально на любые новости из-за границы. Падает ли нефть, или вспоминают ли о России американские сенаторы. Сценарий всегда один и тот же: пугливые иностранцы начинают тут же перекладываться куда-нибудь в Бразилию или Китай, рынок и рубль падают. И даже последний бум на нашем фондовом рынке, почти на 100% обусловленный дивидендным хайпом, не кажется чем-то долгим и устойчивым. Чтобы индексы вернулись от исторических максимумов на дно, сойдет любой повод.

А если еще прибавить к этому узкий выбор эмитентов (общий тренд на снижение free float очевиден), низкую ликвидность (особенно на рынке корпоративных бондов) и постоянные сюрпризы от властей, становится понятно: инвестировать в России и хлопотно, и опасно. Достаточно вспомнить реакцию телекомов на «законы Яровой», историю конфликта акционера АФК «Система» и «Роснефти» или посмотреть на затяжное пике акций «Аэрофлота» после роста цен на топливо. Как высказался известный финансист, бывший глава Morgan Stanley в России Райр Симонян в интервью одному русскоязычному изданию, в России «ты никогда не знаешь, какие риски берешь на себя, в чем тебя могут обвинить и что заставить платить».

Прибавьте еще к этому общий скепсис россиян в отношении перспектив национальной валюты. По данным опросов, треть граждан считают наиболее надежным способом сохранить свои сбережения покупку доллара. Вопреки разговорам о дедолларизаци и падению ставок, объем валютных вкладов растет. Самые продвинутые вкладывают в иностранные ценные бумаги, предпочитая пусть сравнительно небольшой, но зато более-менее прогнозируемый и постоянный доход. Как бы там ни было, но тот же S&P 500 за последние пять лет вырос более чем на 40%, российский долларовый РТС поднялся только на 16%. Плюс огромный по сравнению с российским рынком выбор эмитентов, среди которых то и дело появляются новые компании. Число тех, кто торгует на американском рынке через Санкт-Петербургскую биржу, растет едва ли не быстрее, чем число инвесторов на Московской. Сейчас это соотношение — 1 к 2, но, судя по динамике, у питерцев есть все шансы догнать столичную площадку.

Казалось бы, что в этих условиях должны делать финансовые власти? Конечно, если они хотят, чтобы погоду на нашем фондовом рынке делали не иностранные хедж-фонды, а исключительно родной, отечественный инвестор. Как минимум озаботиться защитой прав тех, кто решил помочь нашему бизнесу собственными деньгами, стимулировать компании выходить на рынок, расширять возможности и инструментарий частных инвесторов (например, включив в список дозволенного иностранные ETF) и думать, как сделать процесс инвестирования простым и безопасным. Вместо этого буквально на днях Госдума в первом чтении приняла законопроект, еще больше ограничивающий права частных инвесторов. Как вы думаете, многих ли вкладчиков банков соблазнит перспектива, что им еще, возможно, придется сдавать экзамены? И, скорее всего, эта услуга не будет бесплатной.

Конечно, Минфин с ЦБ всегда могут предоставить частным инвесторам новые льготы и привилегии. Например, в перспективе государство обещает страховать деньги частных инвесторов, как это давно делается в развитых странах. Вкупе с возможностью удаленно открыть инвестиционный счет и сформировать портфель на свой вкус (а в ближайшем будущем и оперативно перевести деньги с банковского на брокерский счет) все это, конечно, будет способствовать притоку россиян на фондовый рынок. Однако пока большинство воспринимает биржу как некую опасную, совершенно непредсказуемую и враждебную среду, массового притока не будет и большая часть накоплений продолжит лежать в банках и под матрасами. Какие бы новые налоговые льготы и привилегии ни обещали власти. Ведь если вы задумываетесь о том, чтобы купить акции или облигации, то налоги — далеко не самый важный вопрос. По большому счету инвесторам нужно понимание, куда движется наш рынок и какие сюрпризы их могут ожидать. А самое главное — не окажутся ли они подобно участникам «народных IPO» с обесценившимися бумажками вместо денег, а весь профит опять получит кто-то другой.

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