Спрос со стороны миллениалов (поколения Y) и центениалов (поколения Z) будет определять облик современного финтеха еще многие годы. Сервисы, предназначенные для этих поколений, заточены на экономию и накопление для последующего инвестирования, а также на финансовое планирование и оптимизацию расходов.

Социологи относят к поколению Y молодых людей по всему миру, которые родились в промежутке между началом 80-х и серединой 90-х годов, а к поколению Z — тех, кто родился между второй половиной 90-х и нулевыми (впрочем, иногда называют и другие временные отрезки). Красивому названию «миллениалы» молодые люди обязаны тем, что их юность и первые шаги во взрослой жизни пришлись на рубеж тысячелетий (от латинского mille — тысяча). К слову, поколение Y иногда называют «сетевым», поколением next, а его представителей — «игреками». Поколение Z именуют «цифровым», а его представителей — «зетами» или «джензерами» (от Gen Z).

В России численность поколения Y значительно ниже, чем предыдущего поколения X, из-за падения рождаемости с 1988 года, но, например, в США поколение третьего тысячелетия очень многочисленно. В настоящее время это крупнейшая взрослая часть американского населения — 73 млн человек.

Благосостояние родителей «игреков» и условия, в которых они выросли, заметно различались от страны к стране, но их объединил мировой экономический кризис 2008 года. Он разразился после многих лет относительного процветания, высоких цен на биржевые товары и заоблачных фондовых индексов. Масштабный кризис затронул большинство государств, все экономические отрасли и сферы жизни. Молодые люди и их родители столкнулись с массовой безработицей, с тем, что их навыки, которые они приобретали за долгие годы учебы, оказались невостребованными. Это напрямую сказалось на платежеспособности молодого поколения. Иными словами, у них куда меньше денег, чем у их родителей, невысокий и постоянно снижающийся уровень доверия к работодателям, властям и фондовым рынкам. Их знакомство с миром инвестиций совпало с «фондовым Армагеддоном» — такое забыть невозможно, и поэтому многие представители этого поколения разделяют опасения, что подобное повторится вновь.

Среди других установок, имеющих прямое отношение к финтеху, можно выделить отсутствие эффекта «низкой базы». Так, если для представителей более старших поколений банк, который умещается в телефоне, — это революционное событие, то для молодых людей — норма, отправная точка. Их сознательная жизнь пришлась на времена беспроводной связи и мобильных телефонов. Условно говоря, они взрослели вместе с финтехом, который развивался, ориентируясь на их запросы, образ жизни и привычки.

Миллениалы «живут» в Интернете и не мыслят жизни без смартфонов. Они глубоко вовлечены в цифровые технологии. Многие финтех-стартапы создали именно представители поколения Y. «Игреки» при совершении банковских трансакций предпочитают использовать мобильные приложения — чаще всего для совершения платежей и денежных переводов. По данным исследования испанской банковской компании BBVA, свыше 50% миллениалов используют банковские приложения в качестве основного для управления финансами, при этом лишь 10% — финтех-приложения. Очевидно, чтобы повысить привлекательность и востребованность своих разработок, финтех-игрокам надо более активно объяснять миллениалам их преимущества и принципы работы.

Особенность потребления финансовых услуг представителями нового поколения — мобильность и удаленность (без личных встреч в офисе). Эта особенность способствовала распространению различных робосоветников (робоэдвайзеров — от английского robo-advisor). Сегодня они есть почти во всех крупных розничных российских банках и, разумеется, у ведущих брокеров. Можно было бы сказать, что появление программ по составлению инвестиционных портфелей совпало с вступлением миллениалов во взрослую жизнь, но востребованность таких программ объясняется также небольшими суммами для инвестиций. Робосоветники нравятся миллениалам. Поколение Y раньше начинает жить самостоятельно, больше тратит, меньше откладывает. У его представителей меньше денег, они не могут позволить себе услуги финансового консультанта или управляющего. Поэтому именно у миллениалов все большую популярность приобретают недорогие или даже бесплатные сервисы робоэдвайзинга — автоматизированные инвестиционные онлайн-платформы, работающие на точных алгоритмах. Начальная сумма инвестиций в российских сервисах робоэдвайзинга составляет 5–100 тыс. рублей. Сервис автоматически подбирает инвестиционный портфель, продает и покупает ценные бумаги; уровень риска можно гибко настраивать по 10-балльной шкале. Общее количество активов под управлением робоэдвайзеров растет и составляет уже около 500 млрд долларов.

Представители поколения Y вовлечены в цифровые технологии и играют в компьютерные игры — даже те, кто уже управляет серьезными компаниями. Их мотивация построена на увлеченности и вознаграждении. И именно на них рассчитана технология геймификации финтех-сервисов — способ нематериальной мотивации. Эти сервисы часто предлагают принять участие в каком-нибудь розыгрыше или сделаны с элементами онлайн-игр, чтобы привыкшим к играм миллениалам было интереснее. Геймификация проявляется даже там, где ее, казалось бы, не ждали, например, в продаже страховых и банковских продуктов. Так, компания Avibra продает не страхование жизни, а «сервис долголетия». После загрузки приложения пользователь получает страховое покрытие, увеличить которое он может с помощью написания отзывов и просмотра роликов. Другой способ увеличить покрытие — подключиться к сервису кредитных и дебетовых карт, загрузить персональную информацию. В этом плане принцип работы Avibra близок к принципу работы системы социального кредита в Китае. В КНР проводят эксперимент, когда человеку присваивают социальный рейтинг, который может быть снижен за нарушение закона или общепринятых норм поведения или, наоборот, увеличен за «правильное», общественно полезное поведение, например, донорство крови, волонтерство и привлечение инвестиций в город.

В каком-то смысле технический прогресс, благодаря которому и стали возможны все перечисленные финтех-решения, компенсирует невысокий уровень благосостояния поколения третьего тысячелетия. Поэтому будущая направленность финтех-сервисов для миллениалов останется прежней: экономия, бережливость, диверсификация и разделение рисков (шеринговый принцип).

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

