На прошлой неделе я обнаружил, что Промсвязьбанк скрывает на своем балансе более 8 тонн золота. Отголоски этой находки можно найти в статье «Коммерсанта» «Промсвязьбанк озолотился». Расскажу детали расследования, которые, разумеется, не могли войти в короткую заметку.

Санированный в декабре 2017 года третий банк «московского кольца» Промсвязьбанк стал «оборонным». Его отчетность за апрель и май не была опубликована на сайте ЦБ, но затем появилась. Ничего интересного аналитики и журналисты в ней не нашли, и эта отчетность оказалась незамеченной. А зря.

На прошлой неделе я обнаружил, что в отчетности банковской системы за апрель — июнь возник новый, неизвестный мне счет 20999. Причем он присутствует только в отчетности Промсвязьбанка. И счет не простой, а, как оказалось, золотой.

Счет 20999 отсутствует в положении Банка России 579-П «О плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» и является каким-то «самопальным». Возможно, существует какой-то секретный документ ЦБ, позволяющий Промсвязьбанку эту самодеятельность.

Впрочем, с конспирацией у «оборонного» банка не сложилось, расшифровать состав этого счета оказалось очень просто. Дело в том, что в оборотной ведомости есть как входящие, так и исходящие остатки; например, в ведомости за апрель входящие остатки на 1 апреля, а исходящие — на 1 мая. Первая ведомость, содержащая счет 20999, — а она была за апрель — содержит остатки на 1 апреля, фигурирующие и в оборотной ведомости за март. А в мартовской ведомости, разумеется, нет счета 20999. Из сопоставления двух ведомостей видно, что входящие остатки на счете 20999 в апрельской форме в точности равны сумме исходящих остатков счета 202 («денежные средства») и активных счетов 203 («драгоценные металлы») в мартовской форме.

Но как же установить, какой объем драгоценных металлов оказался на балансе Промсвязьбанка на 1 мая, 1 июня и 1 июля? Ведь эта информация присутствует в отчетности Промсвязьбанка только в агрегированном виде — как винегрет из «денежных средств» и «драгметаллов».

Но нет таких преград, которых не преодолеть аналитику. Промсвязьбанк входит в группу топ-30, агрегированный баланс которой публикует ЦБ. В этом балансе присутствуют два показателя: «Денежные средства, драгоценные металлы и камни — всего» и «Из них: денежные средства». Разница этих показателей равна сумме активных счетов 203 и счетов 204 («драгоценные камни»). Драгоценных камней на балансе Промсвязьбанка отродясь не было, логично предположить, что их там нет и после начала «пряток». Да и в целом по банковской системе драгоценных камней очень мало. Поэтому «драгоценные камни» мы исключим из рассмотрения.

Теперь остается только построить агрегированный баланс группы топ-30 на основе их оборотных ведомостей и сравнить его с агрегированным балансом этой группы, публикуемым ЦБ. Разница в этих балансах и дает нам искомый объем драгметаллов на балансе у Промсвязьбанка.

Одна загвоздка — на момент написания колонки еще не опубликован агрегированный баланс группы топ-30 на 1 июля. Можно воспользоваться только агрегированным балансом всей банковской системы, публикуемым ЦБ. Но возникает проблема: ЦБ не публикует отчетность двух банков: попавшего в марте под «венесуэльские» санкции Еврофинанс Моснарбанка и РФК-Банка, принадлежащего государству. Однако проблема легко преодолевается, так как из анализа отчетности видно, что драгметаллов у этих банков нет.

Итак, что же мы видим? На 1 апреля у Промсвязьбанка драгоценных металлов в пересчете на золото было 137 кг. Уточню: на счете 20302 (золото) остатки составляли 333,4 млн рублей, другие драгметаллы — 27,6 млн, драгметаллы в медалях и памятных монетах — еще 7,4 млн рублей. Так что и на более поздние даты помимо золота могут быть и другие драгметаллы.

На 1 мая драгметаллов в пересчете на золото было уже 5 тонн. Исходя из этого скачка, а также из того факта, что таинственный счет 20999 появился впервые именно в отчетности за апрель, можно сделать вывод о том, что основной целью агрегирования счетов было сокрытие информации о драгметаллах на балансе Промсвязьбанка. К 1 июля запас драгметаллов в пересчете на золото вырос до 8,3 тонны.

Выяснить происхождение этого золота пока не удалось. Но все тайное когда-нибудь станет явным.

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