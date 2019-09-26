Вечером 25 сентября ЦБ опубликовал на своем сайте отчетность российских кредитных организаций. Сюрпризом оказалось отсутствие отчетности Промсвязьбанка. «Никогда такого не было, и вот опять!», как говорил незабвенный Черномырдин.

Вплоть до последнего времени скрывалась отчетность только двух банков — попавшего под жесткие американские санкции Еврофинанс Моснарбанка (в марте этого года он оказался включен в список SDN за связи с венесуэльской государственной нефтегазовой компанией Petroleos de Venezuela SA) и РФК-Банка. Оба банка принадлежат РФ. На сайте ЦБ не публикуется отчетность РФК Банка начиная с 1 февраля этого года, а Еврофинанс Моснарбанка — с 1 марта.

И вот в свежей отчетности банков — на 1 сентября — не оказалось, помимо отчетности этих двух банков, еще и отчетности Промсвязьбанка.

Промсвязьбанк оказался последним разорившимся банком «московского кольца». С 15 декабря 2017 года ЦБ ввел в Промсвязьбанке временную администрацию в лице ФКБС. В 2018 году на основе Промсвязьбанка было решено создать «оборонный банк». А где оборона, там и военная тайна.

Первая попытка скрыть отчетность Промсвязьбанка была осуществлена осенью прошлого года: в сентябре 2018 года на сайте ЦБ не была опубликована отчетность банка на 1 сентября. Однако затем вся скрытая отчетность появилась. Но не надолго — уже отчетность на 1 мая 2019 года опять не была опубликована, позднее не была опубликована отчетность и на 1 июня. Аналитики дружно бросились рассчитывать отсутствующие показатели банка по альтернативным источникам информации. Но и эта скрытая отчетность была вновь опубликована.

Однако на сей раз она была опубликована не в полном объеме. Специально для Промсвязьбанка был введен особый счет 20999 формы 101 (оборотная ведомость по счетам бухучета), который позволил скрыть на балансе Промсвязьбанка 8 тонн золота (см. колонку «Как спрятать 8 тонн золота»). Более никто из банков этот секретный-пресекретный оборонный счет не использовал.

Еще забавнее оказалась попытка скрыть уже опубликованную информацию о золоте в отчете по МСФО за первое полугодие 2019 года. Первая версия отчета провисела на сайте банка ровно сутки, после чего была поспешно заменена на отчетность, где информации о драгметаллах уже не было. Увы, журналисты Forbes заметили эту оплошность.

Замминистра финансов Алексей Моисеев 27 августа так объяснил этот феномен журналистам: «Исчезло, чтобы кому не надо не лезли. А всплеск — просто банк ищет свою нишу рыночную и начал работать в том числе с золотом. Дело такое, вопросы золота у нас не все до конца прозрачны».

Будем с интересом ждать, чем закончится третья попытка скрыть отчетность Промсвязьбанка. Такое впечатление, что попытки «спрятать концы в воду» натыкаются на противодействие со стороны руководства ЦБ, понимающего пагубность снижения прозрачности банковского сектора. Непрозрачность ведет к росту рисков.

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