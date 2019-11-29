Обязательный расчет показателя долговой нагрузки может привести к дополнительным расходам как для банка, так и для закредитованного заемщика. Но нельзя говорить, что доступ к кредитам будет затруднен.

С 2018 года российские банки активно наращивали портфель необеспеченных потребительских кредитов. По данным ЦБ, максимальный темп прироста был зафиксирован в апреле 2019 года — 25,2% в годовом выражении. На 1 октября этот показатель составил уже 23,4%. По данным Frank RG, одновременно замедлился и рост выдач потребительских кредитов — с 28% в апреле до 15% в августе.

Основной вклад в динамичное развитие необеспеченного потребительского кредитования внесли кредиты наличными и кредитные карты. Одновременно росли и средние суммы займов, поскольку нередко клиенты использовали их для покупки автомобиля или недвижимости.



За счет кредитов финансируется отложенный потребительский спрос. Банки смягчали свой подход к рискам — после сложной ситуации 2015—2016 годов многие вернулись к практике выдачи необеспеченных кредитов без подтверждения дохода и по минимальному количеству документов. При этом зачастую не учитывалась долговая нагрузка, которую уже несет потенциальный заемщик. Такой подход связан с риском массовых неплатежей, особенно в случае ухудшений в экономике.



По данным ЦБ, долговая нагрузка россиян составляет 10,6% — эта часть доходов уходит на обслуживание займов. На первый взгляд, это не слишком много, и все же мы имеем дело с усредненным показателем. Существуют сегменты, в которых долговая нагрузка выше — это кредиты наличными и кредитные карты. Такие займы часто получают люди с небольшими доходами.

Для борьбы с повышением кредитной нагрузки на население ЦБ с 1 октября ввел обязательный расчет ПДН (показатель долговой нагрузки) при выдаче кредитов на сумму от 10 тыс. рублей. Это отношение всех платежей по кредитам заемщика к его доходу.

Процесс расчета ПДН достаточно прост. Банк запрашивает отчет о кредитной истории из кредитного бюро и оценивает сумму ежемесячных платежей заемщика по запрашиваемому кредиту и всем действующим займам и кредитным картам. Полученное значение делится на ежемесячный доход, который должен быть подтвержден документами (справкой о доходе, заверенной работодателем, выпиской по банковскому счету, на который перечисляется заработная плата, или выпиской по индивидуальному лицевому счету заемщика в Пенсионном фонде РФ). При отсутствии документов доход принимается равным среднедушевому доходу в регионе по данным официальной статистики. Весь расчет автоматизирован и занимает не более нескольких минут.

Чем выше ПДН заемщика, тем больше будет дополнительная надбавка за риск у банка. Максимальная надбавка в 220% предусмотрена за ПДН более 80% при полной стоимости кредита 25—30%. Выхода в таком случае у банка два: отказаться от работы в высокорисковом сегменте или поднять ставки. То есть новая мера может привести к дополнительным расходам как для банка, так и для закредитованного заемщика.

Однако не все банки были лояльны к риску даже в период активной выдачи необеспеченных займов на рынке. Были те, кто и раньше учитывал ПДН, — на их объемах выдач, проценте одобрения и ставках эта мера практически никак не скажется.

Поэтому нельзя говорить, что доступ к кредитам теперь будет затруднен: обязательный учет ПДН — это рыночная мера, которая оставляет выбор и банку, и заемщику. Аналогичная ситуация сложилась с ипотечным кредитованием с первым взносом менее 20%, которое также подразумевает дополнительные надбавки за риск. Такие кредиты дороже и для банка, и для клиента. Их по-прежнему выдают, однако они занимают не слишком большую долю рынка и не дестабилизируют ситуацию.

Тем не менее обязательный учет ПДН охладит рынок необеспеченного потребительского кредитования. Для граждан с повышенной долговой нагрузкой мера будет полезна: кредит — достаточно сложный финансовый продукт, и нужно четко описывать правила его использования.

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