Похоже, созданием национальной платежной системы, которая все равно не спасет нас от международной блокировки карт, дело не ограничится. Российские власти на полном серьезе ставят задачу уменьшения зависимости всей нашей экономики от мировой. Если вдуматься, мы декларируем взаимоисключающие цели: в политике хотим быть мировой державой, а в экономике — болотом, отгороженным от мира высоченным забором.

Президент России Владимир Путин на форуме Общероссийского народного фронта сообщил, что в России готовится законопроект о работе системообразующих отраслей экономики. По словам президента, новый закон должен будет повысить степень независимости российской экономики от внешних факторов. А разрабатывают этот документ администрация президента, правительство и Центробанк. «Расчеты для системообразующих наших отраслей: связь, ОПК, транспортная инфраструктура. Нам нужно быть уверенными: что бы ни происходило в мире политики, экономики и финансов, расчеты в системообразующих отраслях будут происходить без сучка и задоринки», — сказал президент.

Отчего возникли эти «сучки и задоринки» — отдельный вопрос. Свой политический выбор российская власть сделала. Без него никаких «сучков» и «задоринок» не было бы. Теперь придется делать экономический выбор. Если он будет сделан в сторону экономической самоизоляции — США и ЕС смело могут не вводить новые санкции и отменять уже существующие: Россия прекрасно справится с задачей своего радикального ослабления сама.

Как это будет работать? Уже есть варианты.

Советник президента по связям со странами СНГ Сергей Глазьев придумал свой хитроумный план защиты российской экономики от международных санкций из 15 пунктов. Тут и вывод всех активов и счетов в евро и долларах из стран НАТО в нейтральные государства. Тут и замещение кредитов госкорпораций и госбанков от западных кредитных организаций рублевыми. Финансировать это мероприятие, по замыслу Глазьева, должен ЦБ — выпустит целевую эмиссию. Правда, президентский советник не объясняет, отдадут ли в результате эти госкорпорации и госбанки кредиты банкам из стран-«супостатов» в их ненавистной валюте. Потому что если наши компании патриотически откажутся обслуживать свой внешний долг, международный рейтинг страны и ее крупнейших компаний упадет ниже плинтуса — со всеми вытекающими.

Глазьев также предлагает снизить зависимость российского финансового сектора от иностранной инфраструктуры, а экономики — от долларовых расчетов. В частности, рассчитываться исключительно национальными валютами со странами Таможенного союза (как бы эти страны не убежали от такого союзника), а также с другими незападными партнерами. Советник президента намерен подключить и главное средство решения всех российских проблем — пропаганду. По его словам, надо убедить население не надеяться на валюту, поскольку валютные обязательства коммерческих банков при введении санкций тоже будут заморожены. Тут тоже непонятно — кем именно? Валютные счета россиян внутри России никакой Госдеп точно заморозить не в состоянии, а вот российские власти по мере обострения нашей борьбы за мир во всем мире — запросто.

Осталось понять, какие отрасли в стране будут объявлены системообразующими, какие банки заставят отказаться от доллара и евро, не запретят ли россиянам открывать валютные счета в стране и за рубежом, не заставят ли международные платежные системы вовсе убраться из страны. Если все эти комплексные меры будут осуществлены последовательно, банковские карточки в России со временем снова заменят продовольственные, на которые мы будем радостно покупать соль, сахар, масло и спички (хотя есть надежда на отечественные зажигалки). В общем, снова будем жить примерно так, как жили, когда Крым был нашим в последний раз — в начале 50-х годов прошлого века.

Кстати, Индия с Китаем, которых мы хотим видеть нашими новыми стратегическими союзниками после разрыва с Западом, и не помышляют об уменьшении зависимости своих экономик от внешних факторов. Тот же Китай собирается разрешить частные банки по западному образцу. Торгует с Америкой и Евросоюзом в шесть-семь раз больше по объему, чем с Россией. Активно привлекает западные инвестиции. Сам инвестирует миллиарды долларов и евро в американские и европейские компании. А мы, похоже, можем совершить патриотический экономический бросок в СССР — назло маме отморозить уши. Только советской экономики для полного счастья нам сейчас и не хватало…

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