Не подсказывай мошеннику

Не стоит рекламировать свой отпуск в социальных сетях Фото: коллаж Banki.ru

Медленно, но верно социальные сети и мессенджеры просочились в нашу жизнь. Мы посвящаем им все больше времени, доверяем все больше информации. Но за нами в сети устремились мошенники.



Начиналось все просто для общения: разговаривать, найти старых знакомых, завести новых друзей. Постепенно к развлекательным функциям сетей и мессенджеров добавились рабочие, появились профессиональные блогеры. Facebook, Telegram, WhatsApp и даже олдскульная «Аська» используются многими для работы наряду с рабочей почтой и телефоном. А что? Быстро, удобно, эффективно. И кто-то уже просто не представляет свою жизнь без онлайн-общения. «Нельзя просто так взять и не сфотографировать еду» или «не зачекиниться в аэропорту». Видели такие мемы? Это же безопасно? Спешу вас огорчить: как минимум про аэропорт писать уже небезопасно. Спросите почему? Ответим. И расскажем, чего еще точно не стоит делать в Интернете, чтобы не потерять деньги. А еще работу и репутацию.

От хвастовства до воровства

Людям нравится популярность. Хочется поделиться приятными моментами: показать новую машину, квартиру, шубу или дорогое кольцо. Нам нравится чувствовать себя успешными, богатыми, нужными. Руководитель отдела аналитики Positive Technologies Евгений Гнедин предостерегает от подобных действий: «Информация о финансах — не повод для хвастовства. Пользователям необходимо задуматься о том, что кибермошенники могут отслеживать изменения в жизни интересующих их людей на страницах в социальных сетях. А фото или посты о дорогих приобретениях или подарках могут лишь раззадорить интерес злоумышленников к ним». Так что, если не хотите потерять все заработанное праведным трудом, будьте скромнее.

Ключ от квартиры, где деньги лежат

Со многими из нас соцсети сыграли злую шутку, приучив «чекиниться», то есть отмечать, где мы находимся и куда собираемся. «Не стоит сообщать о предстоящем отпуске, что-то вроде: «Летим в Таиланд на 10 дней!» Все это «полезная» информация для квартирных воров. И я не думаю, что этим стоит с ними делиться», — утверждает блогер Ксения Падерина @ksenia_finance. Вы спрашиваете, а как же воры найдут вашу квартиру? Вспомните, не отмечались ли вы дома, указав адрес ЖК или название коттеджного поселка? А фотографии на фоне двери, где видно номер квартиры, или упоминание этажа было? Фото вида из окна выкладывали? При должном упорстве ваше жилище не так уж сложно найти. И, к сожалению, нельзя исключить возможность, что вором окажется кто-то из ваших знакомых, знающих адрес. Например, бывший одноклассник, «вставший на кривую дорожку».

Даже если вы себе нравитесь на фото в паспорте, не стоит выкладывать его в соцсети.

Усы, лапы и хвост — вот мои документы!

Наверняка вы часто в ленте видели фотографии чьих-то документов или банковских карт. Поводы могут быть самые разные: от получения паспорта или визы до проявления лояльности к какому-то банку. Но знающие люди предупреждают: делать этого нельзя ни в коем случае! «Даже если вы себе нравитесь на фото в паспорте, не стоит выкладывать его в соцсети, — объясняет Ксения Падерина. — Такое фото можно выдать за ксерокопию и оформить микрозаем. Или фирму-однодневку. Точно так же не стоит публиковать фото своей банковской карты. Иногда, чтобы расплатиться на сайте, не нужен проверочный код на задней стороне карточки. Хватает номера, имени владельца и срока действия». Так что, даже если очень хочется, не доверяйте Интернету деньги и документы. Минута славы не стоит тех проблем, которые вы сможете таким образом получить.

Волк в овечьей шкуре

Благотворительность — благородное дело. Конечно, нам не жалко перевести небольшую сумму на помощь больному ребенку или поддержать приют для животных. Но бывают случаи, когда нашей добротой могут воспользоваться мошенники.

«Не стоит с легкостью доверять объявлениям в социальных сетях о сборе средств на помощь кому-то, — говорит Евгений Гнедин. — Мошенники часто пользуются доверием и добротой людей, размещая заведомо ложные посты с фотографиями больных или нуждающихся в финансовой поддержке людей, брошенных животных и тому подобного. Часто такие объявления подкрепляются и медицинскими документами (их могут просто скопировать со страниц благотворительных фондов в Интернете). Если есть желание помочь, лучше связаться с автором поста и попросить дать контакты благотворительного фонда или предоставить более детальную информацию, задать много уточняющих вопросов. Как правило, мошенники предпочтут не тратить время на долгое общение, вовсе не ответят и не предоставят никаких подтверждений либо будут отвечать сбивчиво на неудобные вопросы».

Как ни больно признавать, но в Интернете появляется все больше людей, которые хотят нажиться на наших благородных порывах. Не ленитесь проверять информацию, чтобы вместо больных котиков не кормить мошенников.

Если друг оказался вдруг…

Кто же откажет в помощи, если хороший знакомый попал в тяжелую ситуацию и ему срочно нужны деньги. Дело житейское, бывает. Беда в том, что сам этот человек может быть даже не в курсе своих проблем. Разве так бывает?

«Не стоит сразу же доверять сообщениям друзей с просьбой перевести денег, всегда лучше перезвонить по телефону или связаться по любым другим каналам. Первым признаком мошенничества является просьба переслать деньги на неизвестный вам номер телефона или банковскую карту, счет, которые не принадлежит вашему знакомому. Особенно если просят сделать это очень срочно. Такой способ мошенничества стал уже классическим», — предостерегает Евгений Гнедин.

Голая правда

Мы считаем страничку в соцсети нашим личным пространством и чувствуем себя там как дома. А дома мы можем себе позволить многое: ходить в непристойном виде, выпивать, ругаться. И получается такое шоу «За стеклом» — мы вроде у себя, но за нами многие наблюдают. И расслабившись или на эмоциях, можно выложить о себе что-то такое, что может принести проблемы в будущем. Фото с вечеринок, слишком откровенный образ или неосторожное высказывание могут стоить вам денег или карьеры. И такие случаи не так уж редки!

Не забывайте, что ваш профиль могут увидеть те, кому вы его точно не хотели бы показывать. Особенно некоторые интимные моменты. «Ваша страница в соцсетях способна рассказать о вас очень многое: увлечения, взгляды на мир, личную жизнь. Все это пристально изучается при приеме на работу, например. Выкладывая очередное фото с «пивасиком», подумайте о том, что по нему вас, возможно, будет оценивать будущий работодатель», — предостерегает от необдуманных действий Ксения Падерина. Ну ладно будущий работодатель, но ведь и ваш сегодняшний руководитель, скорее всего, «подписан» на вас. Подумайте об этом в следующий раз, прежде чем выкладывать интимное фото или делать достоянием общественности свои похождения «под мухой». Так и работу потерять недолго. И средства к существованию. Так что личное пусть остается личным.

«Фотографиям и видео интимного или двусмысленного содержания не место в социальных сетях, тем более если у пользователя открыт доступ к личному контенту. Это мощный инструмент манипулирования и даже шантажа со стороны злоумышленников», — напоминает Евгений Гнедин. Сейчас многие возразят: «Да кому мы нужны, мы же не звезды!» Конечно, бедного студента вряд ли кто-то станет шантажировать — смысла нет. Но время идет, жизнь меняется, а то, что попало в Интернет, остается там навсегда. И «грехи молодости» могут аукнуться серьезными проблемами в будущем.

Фотографиям и видео интимного или двусмысленного содержания не место в социальных сетях, тем более если у пользователя открыт доступ к личному контенту.

Банковский скоринг… по социальным сетям?

Проявлять интерес к тому, что вы выкладываете в Интернете, могут не только работодатели. Все чаще заглядывать в соцсети стали финансовые организации. Где еще можно узнать «всю подноготную» человека, как не на его личной странице: характер, достаток, круг общения, интересы и даже политические взгляды.

«Совсем скоро некоторые банки планируют запустить системы оценки заемщиков по профилям соцсетей. А значит, содержимое вашей страницы будет напрямую влиять на выдачу кредита или одобрение ипотеки», — считает Ксения Падерина. Зачастую в социальных сетях есть гораздо больше информации, чем в документах. А значит, оценить благонадежность потенциального клиента можно гораздо точнее.

Возможно, в ближайшем будущем стоит ждать чего-то подобного. Но уже сейчас стоит позаботиться о своей репутации. И несколько раз подумать, прежде чем доверить глобальной сети очередной интимный секрет. Помните: скромность украшает человека. И уберегает от многих проблем!

Антонина САМСОНОВА, Banki.ru