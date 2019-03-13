оденьгахпросто: что от вас скрывают работодатели?

Незнание освобождает от возможностей Фото: DmitryPoch/Depositphotos.com

1. Обязательная индексация заработной платы

Согласно статьям 130 и 134 Трудового кодекса РФ право работника заключается не только в том, чтобы получить заработную плату своевременно и в полном объеме, но и в повышении ее материального содержания. Это значит, что она должна индексироваться в соответствии с минимальным размером оплаты труда (МРОТ). Если для работников бюджетных учреждений, вошедших в «майские указы» президента, положена обязательная индексация, то в коммерческих компаниях индексация зарплаты устанавливается в Локальном нормативном акте (ЛНА). Несмотря на то что на законодательном уровне порядок индексации не установлен, сотрудники Роструда считают, что это не освобождает работодателя от ее проведения. На своей официальной странице Роструд подчеркивает , что если по итогам календарного года, в течение которого Росстат фиксировал рост потребительских цен, индексация заработной платы не проведена, то работодатель подлежит привлечению к установленной законом ответственности. Одновременно надзорные или судебные органы обязаны принудить его к устранению допущенного нарушения трудового законодательства.

Индексация должна происходить на основе документов, утвержденных работодателем. За отсутствие индексации суд может оштрафовать работодателя по статье 5.27 КоАП , но только в случае, если суд встанет на его сторону. При этом в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 указано, что работодатель не обязан проводить именно индексацию. Он может выбрать и иной способ повышения уровня реального содержания зарплаты, так как индексация — лишь один из доступных и наиболее очевидных вариантов. Обязанность повышать реальное содержание заработной платы работников может быть исполнена работодателем и путем ее периодического увеличения безотносительно к порядку индексации, в частности повышением должностных окладов или выплатой премий.

2. Заявление на отпуск необязательно

Вы не обязаны писать заявление на ежегодный оплачиваемый отпуск. В статье 123 части 1 Трудового кодекса РФ говорится, что очередность оплачиваемого ежегодного отпуска определяется графиком отпусков, утверждаемым работодателем не позднее чем за две недели до наступления календарного года.

По закону график отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника (часть 2 статьи 123 ТК РФ ). И согласно утвержденному графику работодатель обязан отпустить работника в отпуск, продолжительность которого прописана в графике отпусков. Заявление требуется лишь в случае внепланового отпуска или если вы отработали в компании меньше шести месяцев. А вот письменно известить работника о том, что скоро у него отпуск по графику, работодатель как раз обязан.

В Трудовом кодексе говорится, что «о времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели до его начала».

3. Вы можете продлить отпуск из-за болезни

Ушли в ежегодный оплачиваемый отпуск и заболели. Такая ситуация всем знакома. Но если вы сможете подтвердить наличие болезни больничным листом, то отпуск может быть продлен или перенесен на другой срок. Также статья 124 ТК РФ дает право перенести или продлить отпуск, если работника предупредили о нем менее чем за две недели. «Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником», — говорится в законе.

4. Оплата проезда до работы

Раз в год работодатель обязан оплатить проезд работника. Но только при условии, что работник учится заочно по программе бакалавриата, специалитета или магистратуры. Подразумевается дорога из города, в котором работает человек, до города, в котором он учится, и предполагает оплату билетов на поезд, самолет или иной вид транспорта. 173-я статья ТК РФ также дает право работнику на учебный отпуск. Оплачиваемый отпуск дается студентам-заочникам, обучающимся в вузах, а также при получении общего среднего образования. Отпуск оплачивается, исходя из среднего заработка сотрудника за последний год.

5. Перерыв на 15 минут каждый час

Если вы работаете за компьютером, то каждый час вам полагается отдых на 10—15 минут. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ от 3 июня 2003 года, который ввел в действие СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. В документе говорится о случаях, когда характер работы требует постоянного взаимодействия с ВДТ (набор текстов или ввод данных) с напряжением внимания и сосредоточенности, при исключении возможности периодического переключения на другие виды трудовой деятельности, рекомендуется организация перерывов на 10—15 мин. через каждые 45—60 мин. работы.

6. Зарплатные проекты

Мы не будем рассказывать вам про борьбу с зарплатным рабством и о попытках работодателей помешать работнику сменить банк. Вы и так про это все знаете. Просто помните, что вы можете выбрать любой банк для того, чтобы работодатель перечислял вам заработную плату. Например, по «Мультикарте» от банка ВТБ, помимо прочих «плюшек», можно получить до 16% бонусов (1 бонус = 1 рубль) за покупки у партнеров программы. А Visa Platinum «Польза» Хоум Кредит Банка предполагает начисление до 7% годовых на остаток и кешбэк на все покупки.

«Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы», — говорится в статье 136 ТК РФ .

7. Диспансеризация раз в три года

Раз в три года работник может взять один рабочий день для прохождения диспансеризации. «Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с работодателем», — указано в статье 185 1 ТК РФ .