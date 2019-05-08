оденьгахпросто: как не переплачивать за банковские продукты

Обращайте внимание на все условия банковского обслуживания Фото: venimo/Depositphotos.com

СМС о списании средств за банковскую услугу, которую вы не подключали, — нередкая и не самая приятная ситуация. Какие комиссии могут взимать банки и как избежать лишних трат?

Комиссии за обслуживание

Как правило, во всех кредитных организациях есть базовые пакеты услуг, в которые входит обслуживание карты, счета, СМС-уведомления. Следите за тем, чтобы помимо выгодных промоусловий (таких как льготное обслуживание в течение определенного периода) вы хорошо знали о том, сколько стоит каждый из видов услуг.

Трансакционные комиссии

На сайте банка можно легко найти информацию о стандартных комиссиях за переводы с карты на карту. Чтобы снизить эти траты, пользуйтесь альтернативными сервисами — например, Системой быстрых платежей. До конца мая переводы по ней будут бесплатными, но даже после окончания промопериода комиссии могут быть ниже, чем за стандартные переводы.

Комиссии за отдельные услуги

Подходы банков к комиссиям за отдельные услуги могут отличаться: убедитесь, что ваш банк не берет комиссии за СМС, которые вы не отправляли, или за трансакции, которых не было.

Ограничительные комиссии

Банки стремятся ограничить использование наличных в отделениях, так как оно связано с дополнительными издержками для кредитных организаций и становится все менее востребованным среди клиентов. Поэтому у многих есть комиссии за операции с наличными в отделениях на сумму до 100 тыс. рублей. Чтобы их не платить, при внесении денег на счет, переводах или других операциях с наличными пользуйтесь банкоматами.

Как избежать лишних трат

1. Проанализируйте ограничения по операциям. Промотарифы могут скрывать ограничения на количество либо сумму операций. Лучше перепроверить это при открытии счета.

2. Если банковский продукт вам не нужен — закройте его. Если вы не пользуетесь картой или счетом более полугода или года, вы можете столкнуться с комиссиями за неиспользование — в этом случае лучше закрыть ненужный продукт.

3. Обращайте внимание на все условия обслуживания. Комиссии могут начинаться с определенного периода (например, второго года), а бесплатное обслуживание пакетов может быть привязано к соблюдению определенных условий (балансу счетов, размеру трат) — если условия меняются, комиссии начинают взиматься.

Благодарим за помощь в подготовке материала руководителя управления некредитных продуктов Райффайзенбанка Максима Степочкина.