В СМИ появилась информация о том, что бюро кредитных историй (БКИ) получат доступ к данным о доходах россиян. Это нужно якобы для того, чтобы БКИ самостоятельно рассчитывали показатель долговой нагрузки (ПДН) граждан. Для этого в закон «О кредитных историях» должны быть внесены изменения. При этом разрешения заемщиков на передачу данных о доходах не потребуется.
Поправки в закон «О кредитных историях» (ФЗ-218) действительно будут. Но ни о какой передаче данных о доходах в БКИ, тем более без разрешения заемщика, речи не идет, рассказал Банки.ру глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Банки сами проверяют информацию о доходах заемщиков через Пенсионный фонд и Федеральную налоговую службу. Эта модель останется неизменной, подчеркнул депутат. По его словам, поправки в закон предусматривают создание нового игрока — квалифицированного БКИ, которое сможет на основе методики Банка России агрегировать информацию о долговой нагрузке граждан.
Банки по закону обязаны передавать информацию в БКИ. Сейчас в России, по данным ЦБ РФ, работает 12 бюро кредитных историй. 90% всего рынка контролируют три бюро: Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), Объединенное бюро кредитных историй (совладелец — Сбербанк) и «Эквифакс». У отдельных банков есть свои кредитные бюро — например, «Русский Стандарт». Но участники рынка не обмениваются информацией друг с другом и не получают информацию о доходах потребителей. «Поэтому нужен единый квалифицированный игрок. Такое централизованное бюро окончательно поставит точку в споре о вопросе ПДН. Критики более не смогут указывать на отсутствие четкой и однозначной методики расчета и на отсутствие достоверного, актуального и точного расчета ПДН», — поясняет старший менеджер департамента управления рисками Deloitte Сергей Гришунин. Представители БКИ также говорят о необходимости создания квалифицированного игрока. По словам гендиректора БКИ «Эквифакс» Олега Лагуткина, бесспорным плюсом станут дополнительные, повышенные требования к такой организации.
По словам Анатолия Аксакова, законопроект должен быть рассмотрен Госдумой в первом чтении уже в октябре. А новое кредитное бюро должно быть учреждено в течение года.
В БКИ сейчас передаются сведения об истории обслуживания субъектом кредитной истории — заемщиком. В частности, о полученных им займах, сроках, суммах, остатке задолженности, просрочке и текущих кредитных обязательствах, пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Показатель долговой нагрузки (payment to income в международной практике) — это отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика. Он рассчитывается как отношение суммы среднемесячных платежей по всем кредитам и займам заемщика к величине его среднемесячного дохода. «Каждый банк самостоятельно разрабатывает методику расчета, но она должна соответствовать указанию ЦБ РФ № 4892.В расчете среднемесячных платежей по кредитам учитываются кредитные обязательства клиента на основании кредитных отчетов, полученных из БКИ», — рассказала директор департамента кредитования розничного бизнеса Абсолют Банка Елена Ковырзина. Среднемесячный доход заемщика представляет собой среднее арифметическое значение суммы доходов, полученных заемщиком за 12 месяцев при условии документального подтверждения этого дохода. «Учитываются доходы, полученные по месту работы заемщика, от ведения предпринимательской деятельности за вычетом налогов, пенсионные начисления и многое другое. Также могут быть учтены дополнительные доходы, полученные от выполнения временных и сезонных работ, сдачи в аренду недвижимости, от размещенных на счете денежных средств и так далее», — поясняет эксперт.
Агрегированный показатель ничем не отличается от предельного, объясняет Сергей Гришунин: «Он просто будет агрегировать данные из нескольких кредитных бюро». Плюс нововведений в том, что банки, а затем и микрофинансовые компании будут получать агрегированный показатель, а не рассчитывать его самостоятельно. Для заемщиков, как считают эксперты, тоже больше удобств. Клиенты банков, например, смогут получать точную информацию о своем кредитном рейтинге, например, через сайт госуслуг.
Центральный банк хочет добиться единообразия расчета этого показателя. В настоящее время методики и информационная база у каждого банка могут отличаться, и это сложно отследить и контролировать. «Но при этом продолжается спор, как этот агрегированный показатель передается банкам — платно или бесплатно. Банки настаивают на бесплатной передаче, сторонники платного подхода указывают, что в противном случае другие услуги бюро, например, для физических лиц подорожают», — делает вывод Сергей Гришунин.
Анна БРЫТКОВА, Banki.ru