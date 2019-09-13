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Что такое показатель долговой нагрузки и как его считают?

Показатель долговой нагрузки (payment to income в международной практике) — это отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика. Он рассчитывается как отношение суммы среднемесячных платежей по всем кредитам и займам заемщика к величине его среднемесячного дохода. «Каждый банк самостоятельно разрабатывает методику расчета, но она должна соответствовать указанию ЦБ РФ № 4892.В расчете среднемесячных платежей по кредитам учитываются кредитные обязательства клиента на основании кредитных отчетов, полученных из БКИ», — рассказала директор департамента кредитования розничного бизнеса Абсолют Банка Елена Ковырзина. Среднемесячный доход заемщика представляет собой среднее арифметическое значение суммы доходов, полученных заемщиком за 12 месяцев при условии документального подтверждения этого дохода. «Учитываются доходы, полученные по месту работы заемщика, от ведения предпринимательской деятельности за вычетом налогов, пенсионные начисления и многое другое. Также могут быть учтены дополнительные доходы, полученные от выполнения временных и сезонных работ, сдачи в аренду недвижимости, от размещенных на счете денежных средств и так далее», — поясняет эксперт.