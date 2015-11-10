Рубль: год без тормозов

«Куда несешься ты, рубль?» Не дает ответа Фото: Fotolia/Comugnero Silvana

Революция, о которой долго говорил Банк России, свершилась во второй половине ноября 2014 года. Речь идет о «свободном плавании» рубля. Банки.ру подвел предварительные итоги первого года этого исторического плавания.



Свободен. Наконец свободен

5 ноября прошлого года регулятор отменил проведение нелимитированных валютных интервенций на рынке с целью поддержания курса национальной валюты. А 10—11 ноября ЦБ фактически завершил свой длинный переход к свободному плаванию рубля, отменив регулярные интервенции. Также были сняты параметры коридора бивалютной корзины.

То есть ЦБ год назад «умыл руки» и официально перестал поддерживать курс рубля. Рубль не преминул воспользоваться дарованной ему свободой. Доллар и евро бодро рванули вверх. Если 1 ноября 2014 года доллар стоил 41,96 рубля, то 29 ноября – уже 49,32. А все оттого, что Центробанк перестал предлагать на торгах на Московской бирже валюту на продажу – и это в ситуации резко растущего спроса на эту валюту. Декабрь 2014 года прошел еще более «весело»: 20 декабря прошлого года доллар стоил 60,68 рубля. Причем это была «стабилизация». На пике обвала 16 декабря доллар в моменте доходил до 80 рублей, а евро — до 100. В ночь с 15 на 16 декабря Банк России экстренно повысил ключевую ставку с 10,5% до 17%, тем самым остановив свободное падение рубля в пропасть хирургическими мерами. На уровень 15 декабря 2014 года ключевая ставка не вернулась до сих пор.

Зато сейчас курс в 64 рубля за доллар перестал быть шоком и стал даже признаком относительной стабильности к середине 2015 года.

«Единственно правильное решение»

Президент России Владимир Путин в середине ноября 2015 года назвал решение Банка России перейти к режиму свободно плавающего курса рубля «единственно правильным». «Банк исходил из того, что... рынок сам отрегулирует, а спекулянты не смогут больше на этом паразитировать, выколачивать из Банка России золотовалютные резервы, накопленные нами за предыдущие годы», — заявил Путин. Действительно, до вступления в силу решения о свободном курсе рубля ЦБ только в октябре 2014 года продал валюты из международных резервов России на 30 млрд долларов для того, чтобы сгладить курсовые колебания. Такими темпами можно было бы спалить резервы за считаные месяцы.

«Валюта в режиме санкций, ограниченного доступа к рынкам капитала и в свете скорого неизбежного роста долларовых ставок в любом случае будет дефицитным активом, и потратить резервы можно куда более конструктивно, чем просто продавая валюту на рынке», — считает главный аналитик Нордеа Банка Дмитрий Савченко. Он уверен, что решение ЦБ не проводить интервенции и не тратить резервы на поддержание курса рубля было более чем оправданным.

Решение Банка России имело принципиальное значение и кардинально поменяло правила функционирования локального валютного рынка, отмечает аналитик группы компаний TeleTrade Александр Егоров. По его словам, отказ от «валютного коридора» позволил ликвидировать давление со стороны спекулянтов, которые выстраивали стратегии на основе хорошо прогнозируемой реакции регулятора при приближении к границам коридора: раз курс приближается к границе, значит ЦБ однозначно будет «вливать» на рынок валюту.

Валютная лихорадка

Судя по действиям Банка России, регулятор все же в ноябре прошлого года пытался не отпустить курс рубля, считает аналитик рейтингового агентства RusRating Алексей Митраков. Так, он напоминает, что в течение лета 2014 года ЦБ не проводил интервенций на валютном рынке. Но уже в сентябре курс доллара вырвался выше отметки 37,5 рубля за доллар и к октябрю достиг 40. В октябре 2014 года ЦБ продал 27,2 млрд долларов, что временно позволило не пустить доллар дороже 45 рублей. Затем ЦБ уменьшил продажу долларов. В ноябре было продано валюты на сумму 773,9 млн долларов. «В итоге в декабрь мы вошли с курсом 51 рубль за доллар. В декабре ЦБ продал почти 12 миллиардов долларов, но температуру удалось сбить только беспрецедентным повышением ключевой ставки до 17%. Именно после ее повышения курс снизился с 67,5 до 52,5 рубля за доллар с 16 по 24 декабря», — говорит Митраков.

Чтобы сбить ажиотажный спрос на валюту, ЦБ с 27 октября 2014 года предложил банкам новый инструмент – сделки РЕПО в иностранной валюте. Сроки аукционов – семь и 28 дней. Это так называемые недельные и месячные РЕПО с валютой. Минимальные ставки по сделкам РЕПО в долларах и евро равны ставкам LIBOR в соответствующих валютах и на сопоставимые сроки, увеличенным на 2 процентных пункта для операций на срок семь дней и на 2,25 п. п. для 28 дней. То есть фактические ставки на конец октября 2014 года составляли 2,12% и 2,37% соответственно. Также ЦБ установил совокупный максимальный объем задолженности банков до конца 2016 года по сделкам РЕПО в иностранной валюте — на уровне 50 млрд долларов.

Высокая волатильность рубля против доллара и евро в определенные моменты осени прошлого года взметнула риски для всего финансового сектора до небес, не говоря уже об инфляции, напоминает Дмитрий Савченко. Конец прошлого года был отмечен и тем фактором, что российские компании расплачивались с западными контрагентами по своим долгам: в условиях закрытых внешних рынков пролонгировать кредиты было невозможно, пришлось платить. А для того, чтобы заплатить, нашим компаниям и банкам пришлось покупать валюту – и делать это на Московской бирже, где и формируется курс доллара к рублю. Наибольшая часть выплат, по данным Центробанка, прошла в декабре — 33 млрд долларов (октябрь и ноябрь — 10,5 млрд и 10,7 млрд долларов соответственно). В IV квартале 13,7 млрд долларов пришлось на выплату банковских долгов, 1,2 млрд долларов — на выплату долгов госорганов, 39,3 млрд долларов — на прочие секторы экономики. Сам Центробанк только в ноябре выплатил 2 млн долларов.

Упал-отжался

Период экстремальной волатильности прошел, и валютный рынок не безболезненно, но адаптировался к новой реальности. Рефинансирование внешнего корпоративного долга сегодня уже не такой острый вопрос, как тот, который управлял валютным рынком в декабре 2014 года, говорит Дмитрий Савченко. Сейчас стало очевидно, что ЦБ и без интервенций способен удовлетворить спрос на валюту в пиковые периоды рефинансирования внешнего долга — в частности, через аукционы РЕПО и другие инструменты.

Пять месяцев текущего года рубль шатало, но все же он укреплялся. Так, курс доллара максимально припал в 2015 году на 20 мая (до 49,17 рубля), а евро – на 17 мая (до 52,90 рубля). Но в конце мая Банк России принял решение приостановить с 1 июня 2015 года проведение аукционов РЕПО в иностранной валюте на срок 364 дня, а также начал покупать валюту на бирже для пополнения резервов. На рынке эти действия были однозначно истолкованы как намерение регулятора не допустить чрезмерного укрепления рубля в условиях низких цен на нефть, чтобы не обвалить доходы федерального бюджета. В результате иностранная валюта продолжила рост, и к значениям апреля – мая 2015 года доллар с евро больше не возвращались.

«Признаки оздоровления»

Грядущий декабрь 2015 года, когда компаниям понадобится немало валюты для рефинансирования внешнего долга, уже не пугает участников рынка. Помимо валютного РЕПО ЦБ, есть небезосновательная надежда и на сами компании, которые аккумулировали много валютной ликвидности на своих счетах. В ноябре этого года предстоит выплатить 8,96 млрд долларов, а в декабре – 24,605 млрд долларов. Это все же гораздо меньше, чем в конце 2014 года.

Так что в определенном смысле за рубль можно не волноваться, считает Дмитрий Савченко.

Единственно, как и прежде, ключевой риск для российской валюты – волатильный рынок сырья. Рубль за прошедший год обновил формулу зависимости от нефти в свете формального отсутствия на рынке ЦБ. Да, рубль остается, возможно, самой чувствительной к сырьевому рынку валютой, но это работает в обе стороны. При восстановлении нефти рубль может показать опережающую динамику по сравнению с такими валютами, как бразильский реал, южноафриканский доллар, новозеландский и австралийский доллар. К слову, с начала 2015 года рубль сейчас находится в лидерах среди развивающихся и сырьевых валют, которые в основном потеряли против доллара более 10%, тогда как рубль находится еще в зоне однозначных потерь, полагает главный аналитик Нордеа Банка.

Искусственное сдерживание валютных курсов при явных структурных диспропорциях российской экономики ограничивало дальнейшее развитие рыночных отношений в экономике, отмечает Александр Егоров. В таких условиях «стабильный» курс рубля не выполнял бы функцию демпфирования существующих дисбалансов и потребовал бы необоснованно высокого расходования золотовалютных резервов.

Но в момент введения плавающего курса и экономика, и население, конечно же, испытали шок, напоминает Егоров. Однако он признает: время показало, что адаптация к новым реалиям валютных отношений прошла без катастрофических и необратимых последствий.

Подводя итог, можно констатировать, что плавающий курс рубля имеет гораздо больше плюсов, чем издержек, считают финансовые аналитики. Шок конца прошлого года – начала текущего был пройден. И, по некоторым оценкам, в том числе и Минэкономразвития, к текущему моменту есть первые признаки восстановления экономики.

В конце октября 2015 года, выступая в Госдуме, первый заместитель председателя ЦБ Дмитрий Тулин признал, что Банк России не может обеспечить стабильность курса рубля. «Мы бы очень хотели, чтобы курс рубля хотя бы к корзине валют был стабилен, это было бы очень полезно экономике и антиинфляционной политике. Но обеспечить это невозможно. Надо думать о том, как мы можем смягчить последствия колебаний валютного курса», — сказал Тулин.

В середину ноября 2015 года мы входим с долларом примерно по 65 рублей и с евро по 70. Вот такие у нас теперь «признаки оздоровления».

Елена ГОСТЕВА, Banki.ru