Генеральным директором негосударственного пенсионного фонда «Согласие», входящего в концерн «Россиум», назначен Александр Вьюницкий. Его кандидатура была одобрена советом директоров фонда и согласована Банком России, говорится в сообщении НПФ.



«Основными задачами Александра Вьюницкого как руководителя АО «НПФ Согласие» являются стратегическое и оперативное управление фондом, в том числе развитие бизнеса АО «НПФ Согласие» с учетом баланса доходов и операционных расходов. Важным является сохранение высокого уровня доходности пенсионных накоплений и пенсионных резервов клиентов фонда и повышение их лояльности. Кроме того, в числе приоритетных задач находится контроль за эффективностью систем корпоративного управления и контроля рисков», — отмечается в релизе фонда.

Александр Вьюницкий родился 12 февраля 1982 года в Праге. В 2004-м окончил исторический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, а в 2010-м — Российский государственный гуманитарный университет по специализации «финансовый менеджмент». Имеет квалификационные аттестаты Банка России.

Вьюницкий более 15 лет работал в крупных финансовых структурах. В разное время находился на руководящих позициях в НПФ «Благосостояние», НПФ «Телеком-Союз», НПФ «ПФ «Ингосстрах». В 2012 году присоединился к команде АО «НПФ Согласие-ОПС», где работал в должностях заместителя исполнительного директора, исполнительного директора, а затем генерального директора. С 2016 года член совета директоров АО «НПФ Согласие».