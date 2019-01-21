Международные инвесторы стали наращивать вложения в российский фондовый рынок. За неделю, завершившуюся 16 января, объем инвестиций составил 104 млн долларов, а всего с начала года пришло более 240 млн долларов, свидетельствуют данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) Global.



Интерес инвесторов к рублевым активам подогревается стабильной ценой на нефть и достаточно мягкой риторикой США, которые рассматривают снятие санкций с компаний Олега Дерипаски.



Приток инвестиций в развивающиеся рынки в целом также ускорился. За неделю инвесторы вложили в фонды развивающихся рынков 3,3 млрд долларов. На предыдущей неделе приток составил 2,4 млрд долларов.



В Sberbank CIB отмечают, что чистый приток иностранных инвестиций в Россию почти полностью пришелся на глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки.

«За отчетную неделю явных расхождений между динамикой фондовых рынков и потоками инвестиций не наблюдалось: так, индексы РТС и MSCI EM прибавили по 1,5% каждый. Данные EPFR Global подразумевают, что распределение инвестиций в Россию между фондами развивающихся рынков в последние недели остается устойчивым, на уровне 4,7%», — комментируют в инвестбанке.