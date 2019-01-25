Правительство одобрило концепцию законопроекта, разрешающего Центробанку блокировать сайты финансовых пирамид и мошенников до суда, и предложило поправки ко второму чтению в Госдуме, следует из отзыва правительства на проект (есть в распоряжении РБК ). Принятие документа позволит ЦБ блокировать сайты таких организаций, как «Кэшбери», в течение нескольких рабочих дней. По действующему ныне законодательству на блокировку уходит несколько месяцев.

Законопроект, вносящий поправки в закон «Об информации» и Гражданский кодекс, был внесен в Госдуму в декабре, а в четверг, 24 января, принят в первом чтении.

Кабмин поддерживает законопроект с учетом его доработки ко второму чтению. Необходимость принятия чиновники объясняют «высокой социальной опасностью» распространения мошеннической информации на финансовом рынке. Правительство согласовало проект, сказал РБК один из его авторов, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Чиновники предлагают внести поправки ко второму чтению. В частности, согласовать сроки, которые даются провайдеру хостинга и владельцу сайта на удаление информации. Сейчас в законопроекте описана схема, которая почти не оставляет сайтам времени на удаление запрещенной информации. После внесения ресурса в реестр провайдер должен в течение одного рабочего дня сообщить об этом владельцу и принять решение о блокировке. Владелец сайта может дать ответ также в течение одного рабочего дня, отсчет которого начнется с момента получения сообщения от провайдера. Может возникнуть ситуация, когда ресурс будет заблокирован, хотя срок, который дается владельцу сайта на ответ, еще не истек, говорится в отзыве Кабмина.

Кроме того, законопроект может увеличить нагрузку на Роскомнадзор, что, в свою очередь, потребует выделения дополнительных денег из бюджета, говорится в отзыве правительства. Но, по словам Аксакова, процесс блокировки сайтов не потребует дополнительных затрат. «Технология блокировки отработана по другим направлениям. Работа по выявлению сайтов требует нагрузки на ЦБ, но не на Роскомнадзор», — сказал он.