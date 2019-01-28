Правительство РФ опубликовало постановление, согласно которому выплаты, пособия и компенсации, предусмотренные для определенных категорий граждан, с 1 февраля индексируются на 4,3%. Документ опубликован на сайте Кабмина.

В правительстве напоминают, что федеральным законом от 19 декабря 2016 года № 444-ФЗ в законодательство, регулирующее отношения в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан, были внесены изменения в части установления с 2018 года единого порядка индексации выплат, пособий и компенсаций — один раз в год с 1 февраля, исходя из коэффициента, определяемого правительством России в соответствии с фактическим индексом роста потребительских цен за предыдущий год.

Такой порядок индексации распространяется, в частности, на выплаты, пособия и компенсации, которые получают ветераны, инвалиды, граждане, имеющие детей, и при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.



«Подписанным постановлением установлен коэффициент индексации с 1 февраля 2019 года выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных двумя законами Российской Федерации и девятью федеральными законами, в размере 1,043 (в 2018 году был установлен коэффициент индексации 1,025)», — указано на сайте правительства.

