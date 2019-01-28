В Минтруд направлено предложение об увеличении содержания в корзине мяса, птицы и ряда других продуктов

Рабочая группа Минтруда ведет работу над изменением потребительской корзины. Об этом заявили в понедельник ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее «Известия» сообщили о том, что стоимость потребительской корзины может увеличиться на 30%. Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии направил в Минтруд предложение о том, чтобы увеличить в корзине содержание мяса на 5%, рыбы — на 16%, творога и яиц — на 14%, птицы — на 11%. Также эксперты попросили включить на 17% больше овощей и фруктов.

«До 31 декабря 2020 года включительно в соответствии с законодательством действует текущая методология расчета потребительской корзины в целом по Российской Федерации. С целью разработки новой потребительской корзины в целом по Российской Федерации для ее установления с 1 января 2021 года приказом Минтруда России в марте 2018 года создана рабочая группа по совершенствованию методологии определения потребительской корзины и прожиточного минимума», — отметили в пресс-службе, комментируя информацию «Известий».