Применение механизма поручительства со стороны госкомпании «ДОМ.РФ» по кредитам застройщикам может способствовать снижению ставок по ипотеке. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, на котором в понедельник обсуждается национальный проект «Жилье и городская среда».

Премьер напомнил о мерах, принимаемых для снижения рисков для дольщиков и перевода застройщиков на проектное финансирование, в результате чего «отрасль ожидают довольно серьезные изменения». «Уже более 30 банков открыли расчетные счета застройщикам, также принят рекомендательный стандарт ипотечного кредитования, который устанавливает единые принципы для банков. По оценке Минстроя, рынок ипотечных облигаций с поручительством нашей компании «ДОМ.РФ» может обеспечить и дальнейшее снижение ставок, во всяком случае это нужно будет обсудить», — сказал Медведев.

С 1 июля 2019 года все российские застройщики, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов (такая возможность появилась с 1 июля 2018 года). По этой схеме дольщики передают средства не девелоперу, а банку, который замораживает деньги до тех пор, пока застройщик не выполнит обязательства по сдаче объекта. Финансировать проекты застройщики будут с помощью банковских кредитов.

Медведев также назвал важным, чтобы в строительной отрасли внедрялись самые передовые технологии и происходил отказ от устаревших норм. «По итогам прошлого года было актуализировано почти 90 действующих нормативно-технических документов», — отметил глава Кабмина.

Премьер-министр на заседании также сообщил, что паспорта нацпроекта «Жилье и городская среда» и входящих в него программ внесены в систему электронного бюджета. Медведев призвал активнее работать по заведению в электронный бюджет паспортов и других нацпроектов и программ. «Я обращаюсь ко всем присутствующим здесь, в том числе — руководителям министерств и ведомств, это нужно сделать как можно быстрее», — сказал глава правительства.

Всего во исполнение нового майского указа президента ранее были утверждены паспорта нацпроектов в 12 сферах (демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт). Их планируется реализовать до 2024 года.