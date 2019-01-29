Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже во вторник потерял 2 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 66,24 рубля, курс евро повысился на 3 копейки до 75,76 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Утреннее восстановление нефтяных котировок во вторник может приостановить вчерашнее снижение рубля, допускает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб. По данным на 10:00 мск, баррель Brent стоит 60,15 доллара.

«Ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара США составляет 65,6—66,9 рубля, для европейской валюты — 75—76,5 рубля», — прогнозирует эксперт.

Рубль на перепутье в ожидании важных событий, считает аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов. По его словам, внимание инвесторов приковано к заседанию и пресс-конференции ФРС США, которые состоятся в среду. Рынок ожидает, что регулятор просигнализирует о паузе в ужесточении монетарной политики, поясняет он.

«В паре евро/рубль формируется разворотная модель. Евро подорожал к доллару на фундаментальных факторах, поэтому нужно дождаться результатов заседания FOMC и голосования в британском парламенте по Brexit. Перед дальнейшим укреплением евро неплохо взять разгон — откатиться к уровню 75,15 рубля за единицу европейской валюты», — рассуждает эксперт.