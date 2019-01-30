Государственный бюджет Украины за 2018 год исполнен с дефицитом 59,2 млрд гривен (2,1 млрд долларов) при утвержденном в законе о госбюджете уровне 94,1 млрд гривен (3,35 млрд долларов). Об этом говорится на сайте Государственной казначейской службы.

Согласно информации, общий фонд госбюджета в 2018 году был сведен с дефицитом 45,1 млрд гривен (1,6 млрд долларов) при плане в 58 млрд гривен (более 2 млрд долларов). При этом Госказначейство уточняет, что приватизация в 2018 году принесла стране всего 268,7 млн гривен (примерно 9,6 млн долларов) при утвержденном парламентом в законе о госбюджете плане 18,8 млрд гривен (670 млн долларов).

По данным Госказначейства, доходы госбюджета в 2018 году составили 928,1 млрд гривен (33 млрд долларов) при утвержденных законом о госбюджете 918 млрд гривен. Расходы составили 985,8 млрд гривен (35 млрд долларов).

В 2018 году заимствования составили 286,4 млрд гривен (более 10 млрд долларов) при плане в 308,3 млрд гривен (11 млрд долларов).