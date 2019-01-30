ЦБ установил официальные курсы валют на 31 января. Курс доллара понизился на 24,25 копейки, составив 66,0987 рубля (66,3412 рубля на 30 января). Курс евро уменьшился на 31,05 копейки до 75,5706 рубля (75,8811 рубля на 30 января).



Российская валюта, укрепившаяся во вторник в парах с долларом и евро, может сохранить текущие позиции благодаря нейтральному внешнему фону и восстановлению нефтяных цен, не исключают аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов.

«Поддержку рублю оказывали растущие цены на нефть, а также общее настроение инвесторов по отношению к валютам развивающихся стран, которые по большей части укрепились в паре с долларом США, несмотря на повысившуюся неопределенность исхода торговых переговоров между США и Китаем», — комментируют эксперты.

По их словам, сегодня локальную поддержку рублю может оказать проведение аукционов ОФЗ Министерством финансов РФ при условии успешного размещения государственных бумаг. Накануне Минфин объявил, что предложит облигации в виде двух выпусков общим объемом 25 млрд рублей. В ходе двух предыдущих аукционов с начала года ведомство предложило ОФЗ на общую сумму 35 млрд рублей (удалось разместить весь объем) и 30 млрд рублей (удалось разместить только 17,5 млрд рублей).

«Исходя из этого, можно сделать вывод, что Минфин выбирает более осторожную тактику размещения, учитывая неопределенность в отношении риск-аппетита участников рынка», — полагают аналитики.

Кроме того, одним из ключевых событий сегодняшнего дня для рынков станет заседание ФРС США, которое пройдет в 22:00 мск.

«В случае если участники рынка по итогам заседания и пресс-конференции ФРС упрочат свои ожидания в отношение более мягкой политики американского регулятора, рубль может укрепить свои позиции в паре с долларом США наряду с прочими валютами развивающихся рынков», — допускают эксперты.

Наконец, заключают они, в ближайшей перспективе на динамику рисковых активов и рубля будут также влиять итоги переговоров между США и Китаем по поводу торговых противоречий, которые, скорее всего, станут известны уже ближе к концу недели.