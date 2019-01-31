ЦБ установил официальные курсы валют на 1 февраля. Курс доллара понизился на 74,1 копейки, составив 65,3577 рубля (66,0987 рубля на 31 января). Курс евро уменьшился на 37 копеек, до 75,2006 рубля (75,5706 рубля на 31 января).



Российская валюта заметно укрепилась в среду благодаря сразу нескольким факторам, указывают аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов.

«Во-первых, Минфин в ходе вчерашних аукционов весьма успешно разместил весь объем предложенных ОФЗ, спрос на которые превысил предложение более чем в три с половиной раза. Кроме того, укреплению рубля поспособствовали позитивные настроения на нефтяном рынке. Наконец, улучшение аппетита к рисковым активам у глобальных игроков еще перед заседанием ФРС позволило рублю упрочить свои позиции по отношению к бивалютной корзине», — поясняют эксперты.

Позже мягкая риторика ФРС спровоцировала заметный рост интереса к рисковым активам на глобальных площадках. Американский регулятор сообщил о том, что необходимость повышения ключевой ставки уменьшилась, а планы по сокращению долларовой ликвидности могут быть пересмотрены на следующих заседаниях ФРС.

«Это подтвердило ожидания участников рынка в отношении более мягкой монетарной политики ФРС», — комментируют аналитики.

По их прогнозу, ориентирами по паре USD/RUB выступят отметки 65—66.