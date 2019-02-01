Исследователи представили в галерее американского Северо-Западного университета (штат Иллинойс) репродукцию средневековой рукописи «Каталонский атлас», на которой, как считают ученые, изображен самый богатый человек в истории. Об этом сообщает портал Live Science.

Карту создали в 1375 году на средиземноморском острове Мальорка, входящем сейчас в состав Испании. В центре композиции на пересечении торговых путей изображен западноафриканский король Манса Муса, держащий в руках золотую монету.

Манса Муса правил средневековым государством Мали около 30 лет в первой половине IX века. По словам куратора выставки Кэтлин Бикфорд Берзок, Муса полностью контролировал добычу золота в регионе, а благородный металл из этих мест считался самым чистым, а потому и наиболее востребованным на рынке.

«Трудно представить, чтобы кто-либо сегодня обладал сопоставимым богатством», — отметила Берзок.

В IX веке малийское золото использовалось для чеканки динаров, которые тогда были доминирующей валютой. Содержание расшифрованных арабских текстов тех времен подтверждает, что монеты делались из золота, добываемого на подконтрольных Мусе территориях.