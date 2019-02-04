Председателем правления банка «ПСА Финанс Рус» (бренд PSA Bank) с 4 февраля назначен Николя Деруссо. Об этом сообщили в понедельник в кредитной организации.

По данным на сайте банка, до этого позицию врио председателя правления занимал Алексей Петриченко.

Николя Деруссо работает в группе PSA уже почти 23 года. Свою карьеру начал в апреле 1996 года в головном офисе группы в Париже, где его основными обязанностями были управление ликвидностью и анализ рисков. С января 2000 года по 2004-й работал в подразделении группы в Южной Америке, отвечая за финансовые взаимодействия с импортерами автомобилей Peugeot и Сitroёn. С апреля 2004 года был назначен финансовым директором.

С августа 2008 года переведен в Москву в ООО «Пежо Ситроен Рус» на должность финансового директора. За время работы на данном посту Деруссо стал свидетелем и участником зарождения собственного банка группы PSA в России (на тот момент, в 2008—2009 годах, еще в рамках программ Peugeot Finance и Citroёn Financial Services), который в дальнейшем стал полноценным банком (ООО «Банк ПСА Финанс Рус»), осуществившим в 2010 году первое самостоятельное финансирование клиента, указано в справке о топ-менеджере.

В июле 2013 года Деруссо вернулся в головной офис группы PSA и впоследствии перешел в дирекцию головного офиса банка PSA Finance (французская материнская организация банка «ПСА Финанс Рус». — Прим. Банки.ру), где с апреля 2016 года по июль 2018-го работал в должности директора новых проектов мобильности. «В рамках работы над данным направлением развития группы Николя Деруссо играл ведущую роль в разработке и запуске инновационных банковских продуктов новой мобильности, в том числе таких как Citroën Earn & Drive («Ситроен» — зарабатывай и управляй»), сочетающих лизинговый продукт и субаренду автомобиля для оптимизации размера ежемесячного платежа клиентов по финансовому продукту, и гибких лизинговых предложений, которые в том числе предоставляли клиентам возможность замены автомобиля — предмета лизинга на несколько недель в течение года. А также создал с нуля новое направление банковской деятельности в банке PSA Finance (Франция) для группы PSA — собственный продукт банка «электронные платежи» для осуществления поддержки торговых операций в Европе путем простой одношаговой операции для всего спектра услуг, оплачиваемых через дистанционное банковское обслуживание банка PSA Finance», — сообщают в российском банке.

С августа 2018 года Николя Деруссо вернулся в Россию, где стал директором департамента по развитию бизнеса. «Под его руководством PSA Bank укрепил позиции на российском рынке», — подчеркивается в релизе.



Комментируя свое назначение, новый глава банка «ПСА Финанс Рус» отметил, что ему «очень интересна Россия, ее культура и местные люди, а также русские условия для бизнеса». «Здесь интересно жить, интересно работать, интересно расти», — сказал он.