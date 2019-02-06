Существующая в РФ комиссия за обслуживание безналичных расчетов в магазинах (эквайринг) в размере 3% является слишком высокой, эту проблему властям необходимо решать с привлечением бизнес-сообщества, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума «Деловой России».

Отвечая на вопрос о высоких комиссиях за эквайринг в России по сравнению с действующими за рубежом, Путин сказал: «В некоторых странах комиссия еще ниже — не 0,3%, а для дебиторки 0,2%. У нас 3%. Конечно, это слишком много. И конечно, это квазиналог. Электронная торговля развивается быстро, гигантскими темпами, просто гигантскими. Поэтому здесь запретами ничего не сделаешь. Это будет просто ограничитель роста».

«Коллеги меня слышат, я вижу, в зале сидят те люди, которые должны этим заниматься. Уверен, что они будут реагировать, во всяком случае это будет являться предметом нашего обсуждения с привлечением бизнес-сообщества», — добавил он.

