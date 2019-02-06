Президент России Владимир Путин согласился с идеей усовершенствовать «антиотмывочный» закон, чтобы избежать необоснованных блокировок банковских счетов предприятий из-за операций, которые кредитные организации по этому закону должны расценивать как потенциально подозрительные.

Один из участников пленарного заседания форума «Деловой России» рассказал российскому лидеру, что по действующему закону практически любой платеж предпринимателя может быть признан подозрительным, что приводит к блокировке счета его компании и существенно осложняет работу. Участник форума предложил обеспечить некий иммунитет для компаний, которые в течение нескольких лет не получали никаких замечаний в рамках этого закона, «чтобы автоматической блокировки счета не было без предварительных переговоров с предпринимателем, без возможности дать объяснения».

«Мне кажется абсолютно здравым предложение по поводу того, что если компания работает в течение нескольких лет, допустим трех лет, без всяких серьезных к ней претензий, то ее вполне можно избавить от таких подозрений», — ответил Путин.

Президент признал, что в некоторых случаях блокировка счетов неизбежна, «но это негативно сказывается на ведении бизнеса и может иметь тяжелые последствия». «Если эту меру использовать, то она должна быть как крайняя, а не широко применяемая», — добавил он.

Президент напомнил, что эту тему уже обсуждал с женщинами-предпринимателями в 2018 году во время встречи в преддверии 8 Марта. Путин отметил, что тогда попросил правительство и Центробанк сформулировать соответствующее предложение, но, «к сожалению, до сих пор этот вопрос не решен».

«Коллеги слышат, что я говорю, слышат ваше предложение. Мы доработаем как можно быстрее», — заключил президент РФ.