Россвязь подготовила предложения по сокращению срока выполнения услуги по смене оператора с сохранением номера телефона для граждан РФ с восьми до четырех дней. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС глава ведомства Олег Духовницкий.

«У нас восемь дней [для переноса номера предусмотрено] на физлицо, и 29 дней — на юридическое лицо. Абсолютно оправданно, что надо эти сроки сокращать. Мы подготовили предложения, что перенос номера для гражданина, физического лица должен быть четверо суток, а пять суток — для юридического лица. Технологически это возможно», — сказал он.

Предложения направлены в Минкомсвязь. Духовницкий напомнил, что за время действия этой услуги было принято около 20 млн заявок, из них 11 млн успешных переносов номеров.

Услуга MNP (mobile number portability) была запущена в России 1 декабря 2013 года. Количество заявок, а также число перенесенных абонентских номеров ежегодно растет, отмечал ранее в интервью ТАСС Духовницкий. Например, в 2016 году количество заведенных заявок составило 3,9 млн, в 2017-м — 5 млн, а в 2018-м — около 7,2 млн. Количество перенесенных номеров в 2016 году составило 2,3 млн, в 2017-м — 2,7 млн, а в 2018-м — около 3,5 млн, сообщал глава Россвязи. Интерес к этой услуге сохранится и в 2019 году, ожидает он.

Услугой MNP пользуются и жители Крыма. К базе данных перенесенных абонентских номеров, в частности, подключены операторы связи «Крымтелеком», «К-телеком», «КТК Телеком» и «Севастополь Телеком. По данным Россвязи, в Крыму и Севастополе на 11 января успешно перенесено около 380 абонентских номеров.