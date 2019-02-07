Организации, которые будут использовать российскую мобильную операционную систему «Аврора» для обеспечения удаленной работы сотрудников, смогут самостоятельно дистанционно управлять устройствами и осуществлять контроль за передвижениями персонала. Об этом рассказали в «Ростелекоме», структуры которого занимаются разработкой системы.

Как отметил, комментируя начало работы системы под новым брендом (ранее она называлась Sailfish), президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, «Аврора» «должна стать надежным цифровым помощником государства и бизнеса в решении их задач, обеспечивая дистанционную включенность чиновников и сотрудников в рабочие процессы».

Российская мобильная операционная система переименована из Sailfish в «Аврору» Единственная отечественная мобильная операционная система получила новое русскоязычное название — «Аврора» (ранее — Sailfish). Об этом сообщили в четверг в «Ростелекоме».

По данным «Ростелекома», «Аврора» поддерживает все стандартные функции мобильной операционной системы, а также обеспечивает функционал удаленного рабочего места — защищенный доступ к корпоративным электронной почте, мессенджерам и информационным системам. ОС поддерживает работу в системе электронного документооборота и корпоративном облаке с использованием квалифицированной электронной подписи. Доступны или находятся на этапе тестирования такие общекорпоративные приложения и сервисы, как навигационная система, решения для быстрой обработки и распознавания изображений, сервис для удаленного проведения совещаний и другие.

«Все сервисы управления, обновлений ОС и магазин приложений могут быть развернуты внутри организации-заказчика. Компании для повышения эффективности операций могут самостоятельно дистанционно управлять устройствами, включая установку и обновление приложений, принудительную установку пароля, осуществлять контроль за передвижениями персонала, отслеживать фото и видео с места выполнения работ и так далее», — рассказали в «Ростелекоме».

Уточняется, что операционная система позволяет создавать гибкие отраслевые решения под требования конкретного заказчика. «В настоящее время апробируются такие разработки, как мобильное рабочее место контролера энергосбыта, система контроля исполнения осмотров и обслуживания для энергетических компаний, мобильное рабочее место железнодорожного обходчика, мобильный платежный терминал», — пояснили в компании.

Сейчас на стадии подготовки и проведения тестирования оборудования с предустановленной мобильной ОС находятся проекты с десятью ведомствами и компаниями.



Мобильная ОС включена в единый реестр российского программного обеспечения.