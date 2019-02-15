Банк «Возрождение», который в прошлом году приобрела группа ВТБ, может вновь сменить собственников. По данным «Коммерсанта», рассматривается несколько вариантов — от присоединения «Возрождения» к связанному с ВТБ Почта Банку до продажи его инвесторам из Московской области.

Глава ВТБ Андрей Костин на инвестиционном форуме в Сочи 14 февраля неожиданно объявил, что изменил свои планы в отношении банка «Возрождение». «Это секрет, — заявил Костин. — Будет сюрприз, может, и не будет интегрирован в банк ВТБ, посмотрим». Группа ВТБ, ставшая в октябре 2018 года владельцем сначала 85% акций «Возрождения», а позже — 96,3% акций, планировала присоединить эту кредитную организацию к банку ВТБ. Костин уточнил, что на его решение повлияло «настроение».

Источник газеты в ВТБ рассказал, что сейчас рассматривается несколько вариантов дальнейшей судьбы «Возрождения». «Есть разные сценарии, — пояснил он. — Мы финализируем со всеми плюсами и минусами, самое позднее — до середины года».



Другой источник в группе ВТБ заявил, что одним из возможных вариантов является присоединение «Возрождения» к Почта Банку. Сам он объяснил это необходимостью защиты банка от санкций. Почта Банк, которым ВТБ, как и Почта России, владеет на 49,999%, не находится под санкциями, в отличие от ВТБ. Кроме того, в среду стало известно о подготовке новых американских санкций в отношении РФ, направленных в том числе против банковского сектора. Комментируя разработку этих мер, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже призвал «готовиться к худшему». Это и могло повлиять на настроение Костина, не исключает издание.

Впрочем, по словам еще одного собеседника газеты, ВТБ также рассматривает возможность продажи «Возрождения» подмосковным властям. Продажу банка рыночному инвестору не исключает и один из собеседников в группе ВТБ. Однако ни один из источников не приводит детали возможной сделки, в том числе идет ли речь непосредственно о правительстве региона либо о структурах, связанных с его руководством.

Эксперты отмечают, что объединение двух банков не несет явной выгоды, но в любом случае «Возрождение» в результате смены основного собственника будет лучше защищено от текущих и возможных будущих санкций.

