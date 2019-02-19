Центробанк при участии Ассоциации банков «Россия» представит правительству предложение по расширению круга финучреждений, включая банки с базовой лицензией, имеющих доступ к различным госпрограммам. Соответствующее решение принято по итогам заседания рабочей группы ЦБ и ассоциации.

«Регулятор при участии Ассоциации банков «Россия» планирует представить правительству предложения по расширению круга кредитных организаций, включая банки с базовой лицензией, имеющих доступ к различным государственным программам», — отмечается в релизе ЦБ.



Банк России также поддержал предложение банков рассматривать компании со 100-процентным госучастием наряду с муниципальными и государственными унитарными предприятиями «как «профильных» заемщиков для банков с базовой лицензией, если масштаб и параметры их деятельности соответствуют деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства».



Помимо этого, в ходе встречи обсуждались возможность кредитования банками с базовой лицензией отдельных «непрофильных» заемщиков; создание облачных сервисов по автоматизации процессов; обеспечение кибербезопасности и сбор биометрических данных; взаимодействие с рейтинговыми агентствами и банковским надзором. В частности, планируется «проработать вопрос внесения изменений в регулирование, позволяющих банкам с базовой лицензией кредитовать «непрофильных», но обслуживающихся продолжительное время в банке заемщиков, чьи кредиты относились к I или II категории качества без применения повышенного коэффициента риска».