Арбитражный суд Москвы отказал в аресте имущества бывших контролирующих лиц Регионального Банка Развития. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на данные суда.

Как уточняется, о такой обеспечительной мере в рамках своего иска ходатайствовало Агентство по страхованию вкладов, которое осуществляет процедуру конкурсного производства в банке. Напомним, АСВ в ноябре прошлого года подало в суд заявление о взыскании почти 2,054 млрд рублей с девяти экс-топов РБР, включая и. о. председателя правления Александра Буйлова, члена правления Оксану Миренкову, президента банка, члена его совета директоров Виктора Тарановского, членов совета Татьяну Тарановскую и Любовь Ситникову, а также еще одну (наряду с Тарановским, Ситниковой и рядом других лиц) совладелицу банка Галину Чекан.

В результате проверки обстоятельств банкротства банка было установлено, что ухудшение его финансового положения произошло в результате совершенных контролирующими лицами действий по замещению его ликвидных активов (денежных средств) на неликвидную ссудную задолженность юридических и физических лиц; отчуждению ликвидной ссудной задолженности путем заключения договоров уступки прав требования без равноценного встречного исполнения; приобретению банком недвижимого имущества по завышенной стоимости, а также реализации недвижимого имущества на заведомо невыгодных для банка условиях, поясняли в АСВ. Кроме того, руководителями не была исполнена надлежащим образом обязанность по передаче документации банка временной администрации и в дальнейшем агентству, в результате чего затруднено осуществление процедуры конкурсного производства (реализация части имущественных прав банка невозможна).

АСВ требует с бывших топ-менеджеров Регионального Банка Развития более 2 млрд рублей Ухудшение финансового положения банка произошло, в частности, из-за замещения его ликвидных активов на неликвидную ссудную задолженность юридических и физических лиц.

По мнению суда, которое приводит РАПСИ, доводы истца в пользу ареста имущества ответчиков носят предположительный характер и не подтверждены доказательствами. В материалах дела нет данных об имущественном положении ответчиков и не указано имущество, на которое конкурсный управляющий РБР просит наложить арест.



Лицензия у Регионального Банка Развития была отозвана 10 ноября 2015-го. Банк был признан банкротом в декабре того же года.

