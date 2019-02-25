Инвестиционный фонд Baring Vostok обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой взять под личный контроль уголовное дело в отношении основателя фонда Майкла Калви и его партнеров. Открытое письмо опубликовано на сайте компании.

«14 февраля 2019 года наша компания, бизнес-сообщество и общественность узнали о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 статьи 159 УК РФ, в отношении М. Д. Калви (основателя фонда), В. Л. Абгаряна, И. Н. Зюзина и Ф. Дельпаля (топ-менеджеров фонда), генерального директора НАО «ПКБ» М. С. Владимирова и бывшего председателя правления КБ «Восточный» А. С. Кордичева. Инкриминируемое нашим коллегам деяние связано с осуществлением управленческих функций в коммерческой организации», — говорится в сообщении.

В фонде отмечают, что, несмотря на то, что в последнее время была сформирована практика применения в отношении подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам в сфере предпринимательской деятельности мер пресечения, не связанных с заключением под стражу, в отношении основателя компании и его партнеров «судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».

Также фонд, как указывал и ранее, сообщает, что уголовное преследование топ-менеджеров Baring Vostok происходит на фоне корпоративного спора вокруг банка «Восточный».

«В связи с вышеизложенным просим Вас для целей обеспечения всестороннего, независимого и объективного расследования взять под личный контроль уголовное дело в отношении Д. М. Калви, В. Л. Абгаряна, И. Н. Зюзина, Ф. Дельпаля, М. С. Владимирова, А. С. Кордичева», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ТАСС , что информация о письме будет передана президенту.

«Мне неизвестно, видел ли президент письмо и как оно передавалось, — сказал Песков. — Но, по крайней мере, об опубликованном в СМИ письме, безусловно, мы будем докладывать президенту».