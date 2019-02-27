Президент РФ Владимир Путин поручил к 1 мая доложить ему о принимаемых мерах по пресечению неправомерных действий со стороны микрофинансовых организаций и коллекторов. Такое поручение главы государства содержится в документе по итогам послания президента Федеральному собранию.

«Банку России, МВД России, Генеральной прокуратуре Российской Федерации, Следственному комитету Российской Федерации и Минюсту России в соответствии со своей компетенцией принять необходимые меры, направленные на предотвращение и пресечение неправомерных действий (мошенничества) в отношении граждан при осуществлении хозяйствующими субъектами микрофинансовой деятельности и деятельности по возврату просроченной задолженности», — говорится в поручении.

Срок доклада по этому вопросу установлен до 1 мая текущего года, «далее — один раз в полгода», указано в документе.

Ответственными назначены председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и глава МВД Владимир Колокольцев.