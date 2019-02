Компания Mastercard и шведский финтех стартап Doconomy запускают мобильный банковский сервис DO, который помогает пользователям отслеживать и компенсировать свои выбросы CO 2 . DO станет общедоступным уже в апреле.

Приложение DO дает возможность участвовать в программах компенсации углеродных выбросов в рамках проектов, сертифицированных ООН. Через сервис можно инвестировать в фонды, деятельность которых направлена на общее благо людей и планеты, говорится в пресс-релизе Mastercard.

Пользователи также могут заказать безопасную для климата биоразлагаемую платежную карту DO Mastercard, которая печатается с помощью чернил Air-Ink, созданных из переработанных выбросов, выпускается без магнитной полосы.

При этом секретариат РКИК ООН выразил желание изучить возможность сотрудничества с Doconomy и Mastercard для содействия в борьбе с изменением климата и повышения осведомленности о проблеме среди граждан и бизнеса по всему миру.