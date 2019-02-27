Реализация задач, поставленных в послании президента Федеральному собранию, потребует более 900 млрд рублей финансовых вложений до 2024 года. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

«В совокупности сделан расчет (примерно) финансовых потребностей в реализации тех задач, которые были поставлены в послании. Это более 900 миллиардов рублей на промежутке от 2019 до 2024 года. Мы заложим в планы на предстоящий год при уточнении бюджета необходимые ресурсы. При подготовке бюджетов на предстоящую трехлетку также эти средства будут изысканы», — сказал Силуанов.

В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что перерасчет социальных доплат к пенсии в 2019 году потребует финансирования в размере 18,8 млрд рублей.

«Материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума пенсионера на сумму индексации пенсии и единовременной денежной выплаты в текущем году... На эти цели в 2019 году вместе со средствами бюджетов регионов предполагается направить 18,8 миллиарда рублей", — сказала Голикова.