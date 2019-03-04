«Главное за минуту» — формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и ценит свое время

• Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физлиц в рублях по итогам третьей декады февраля выросла почти до 7,68% с 7,54% за вторую декаду. Показатель находится на самом высоком уровне с мая 2017 года. На протяжении полугода ставка практически непрерывно росла, не считая двух случаев стагнации. По итогам первой декады февраля этого года она неожиданно снизилась, несмотря на повышение депозитных ставок некоторыми банками из топ-десятки, после чего во второй декаде вернулась к росту.

• Платежная система «Мир» представила сервис бесконтактной оплаты MirPay. Первыми воспользоваться MirPay смогут клиенты Россельхозбанка, РНКБ, банка «Центр-инвест», СМП Банка, банка «Россия», УБРиР, Московского Кредитного Банка и Промсвязьбанка. В настоящее время банки завершают подготовку своих устройств для приема бесконтактного «Мира», во втором полугодии 2019 года воспользоваться MirPay можно будет в любом POS-терминале с функцией приема бесконтактной оплаты. Зарегистрировать в MirPay для оплаты со смартфона можно любую карту «Мир», предварительно скачав приложение MirPay, которое уже доступно в Play Market.

• ЦБ намерен получить новые регуляторные полномочия — право оценивать системы вознаграждения и требовать создания советов директоров в ряде финансовых компаний так, как это уже происходит в банках. По мнению регулятора, опыт банковского надзора, применяющего такого рода контроль, следует внедрять и в отношении компаний других секторов рынка, имеющих доступ к средствам клиентов. При этом новые требования, по всей вероятности, не будут тотальными: они коснутся только тех организаций, которые принимают на себя заведомо большие риски. Фактически речь идет о том, чтобы дать Банку России право устанавливать требования к корпуправлению исходя из принципов пропорциональности регулирования.

• Работа президента «любому управленцу точно была бы интересна с точки зрения сути и содержания», заявил министр экономического развития России Максим Орешкин. При этом он подчеркнул, что «всегда говорил, что и на своем месте еще многого не сделал», поэтому может «рассуждать только абстрактно». По его мнению, работа президента «абсолютно чудовищна с точки зрения нагрузки». Позднее на своей странице в Facebook министр написал, что ему надо лучше работать на текущем рабочем месте. «Специально напишу здесь. Мне до уровня президента как до Луны. Мне и на текущем рабочем месте надо работать гораздо лучше, чтобы заслужить звание «хорошего профессионального» министра и выполнить поставленные задачи», — подчеркнул Орешкин.