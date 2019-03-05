Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило рейтинг Московского Кредитного Банка (МКБ) на уровне «А(RU)» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

«Подтверждение кредитного рейтинга Московского Кредитного Банка отражает улучшение позиций банка по капиталу при сохранении повышенной концентрации его кредитных операций на отдельных контрагентах», — говорится в сообщении.

Оценка позиции банка по капиталу улучшена до сильной. Значительный буфер абсорбции убытков обеспечивается прежде всего существенным уровнем основного капитала по базельским и регулятивным нормам. Стабильная прибыльность деятельности позволяет поддерживать коэффициент усредненной генерации капитала на комфортном уровне.

К факторам устойчивой прибыльности агентство относит высокий уровень процентной маржи и операционной эффективности. Сокращение объема проблемной задолженности снизило риски негативного воздействия ее потенциального обесценения на нормативы достаточности.

Высокая концентрация кредитных операций банка нивелирует позитивный эффект улучшения качества кредитного портфеля. АКРА отмечает рост объема ссудных требований к десяти крупнейшим группам заемщиков в течение 2018 года. Вместе с тем доля проблемной задолженности в кредитном портфеле сократилась.

Позиция МКБ по ликвидности и фондированию остается удовлетворительной.

К позитивному рейтинговому действию в отношении банка может привести значительное снижение концентрации деятельности на крупнейших контрагентах, снижение доли проблемных кредитов в ссудном портфеле и существенный рост уровня диверсификации фондирования.

К негативному рейтинговому действию может привести возобновление быстрого роста кредитного портфеля при одновременном ухудшении качества ссудных требований, падение рентабельности в результате существенного роста стоимости риска и ухудшение позиции по ликвидности.