Инвестиционный фонд Baring Vostok подал в комитет по этике Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) претензию к акционерам банка «Восточный» Артему Аветисяну и Шерзоду Юсупову, заявил журналистам вице-президент РСПП Александр Варварин.

«Подана претензия со стороны Baring Vostok в отношении трех лиц: Аветисян, Юсупов и компания «Финвижн Холдингс», учредителем которой является Аветисян и через которую он контролирует долю в уставном капитале банка «Восточный», — заявил он.

Варварин ожидает, что ответчики примут решение об участии в рассмотрении претензии на этой неделе.

«Решение о приеме к производству принято председателем комиссии, на прошлой неделе было направлено обращение ко всем ответчикам с просьбой принять участие в рассмотрении претензии. По регламенту дается семь дней для изъявления желания о принятии участия. Срок истекает сегодня, надеемся, что до конца недели у нас будет понимание о готовности ответчиков», — заявил он.

15 февраля Басманный суд арестовал по делу о мошенничестве в особо крупном размере партнеров Baring Vostok Филиппа Дельпаля и Вагана Абгаряна, директора компании по инвестициям Ивана Зюзина, экс-главу банка «Восточный» Алексея Кордичева и генерального директора «Первого коллекторского бюро» Максима Владимирова. 16 февраля суд арестовал до 13 апреля основателя фонда Майкла Калви.

По версии следствия, подозреваемые похитили 2,5 млрд рублей в результате сделки по передаче 60% доли в принадлежащей Калви компании International financial technology group в счет погашения долга «Первого коллекторского бюро» перед банком «Восточный». Следствие считает, что стоимость акций не превышала 600 тыс. рублей, тогда как защита настаивала на справедливой оценке в 3 млрд рублей.