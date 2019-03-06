Камчаткомагропромбанк подал заявление о признании недействительным приказа Центрального банка РФ об отзыве лицензии, говорится в определении Арбитражного суда Москвы.

Банк обжаловал в столичном арбитраже приказ регулятора от 30 января об отзыве у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.

По информации ЦБ РФ, Камчаткомагропромбанк осуществлял кредитование юридических и физических лиц, в том числе связанных с банком. «Более 70% кредитного портфеля банка сформировано сомнительной и проблемной ссудной задолженностью. При этом кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска, в связи с чем Банк России неоднократно предъявлял ПАО «Камчаткомагропромбанк» требования о доформировании резервов на возможные потери», — отмечается в сообщении.

Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила значительное снижение размера собственных средств (капитала) банка и, как следствие, возникновение основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.