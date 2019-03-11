Арбитражный суд Камчатского края принял к производству исковое заявление Центробанка РФ о ликвидации Камчаткомагропромбанка, сообщили журналистам в понедельник в суде.

«В Арбитражный суд Камчатского края поступило заявление Центрального банка Российской Федерации о ликвидации Камчаткомагропромбанка. Заявление принято к производству», — сообщили в суде.

В январе этого года у Камчаткомагропромбанка была отозвана лицензия на осуществление банковских операций в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, назначена временная администрация по управлению кредитной организацией.

В суде пояснили, что в соответствии с законодательством банк после отзыва лицензии должен быть либо признан банкротом, либо ликвидирован.

«По заключению временной администрации, признаков несостоятельности (банкротства) у Камчаткомагропромбанка не выявлено. Стоимость активов кредитной организации достаточна для исполнения обязательств перед кредиторами и обязанности по уплате обязательных платежей, в связи с чем Банком России подано заявление о ликвидации Камчаткомагропромбанка», — пояснили в суде.