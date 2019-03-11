Суд дал Владимиру Антонову 2,5 года колонии общего режима, приговор пока не вступил в силу

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве с банком «Советский». Сообщение об этом опубликовала Генпрокуратура РФ.

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по уголовному делу в отношении Владимира Антонова. Он признан виновным по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы).

Суд установил, что в сентябре 2015 года Антонов и его подельник — председатель совета директоров «Советского» разработали план по хищению денежных средств банка. Для этого они привлекли еще четырех человек (они ранее были осуждены вышеуказанным судом).

«Участники преступления приискали юридическое лицо, которое в последующем использовали в качестве фиктивного заемщика при заключении кредитного договора с банком. Для этого они изготовили необходимые фиктивные документы, подтверждающие финансово-хозяйственную деятельность этой коммерческой организации и необходимые при рассмотрении вопроса о выдаче кредита. Далее они при содействии соучастников из числа работников банка проконтролировали процедуру рассмотрения заявления о выдаче кредита. Под контролем организаторов преступления — Антонова и его подельника — денежные средства перечислялись на счет заемщика. Таким образом был организован фиктивный невозвратный кредит», — рассказали в Генпрокуратуре.

Уточняется, что подельники создали условия, при которых могли руководить действиями соучастников преступления, не осведомленных о личности организаторов.

Мошенническим путем у банка было похищено около 150 млн рублей.

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга признал Антонова виновным в совершении этого преступления и дал ему 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также назначил штраф в размере 300 тыс. рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.



В августе прошлого года сообщалось, что Владимир Антонов, бывший владелец литовского коммерческого банка Snoras, национализированного правительством страны, признался в хищении средств из банка «Советский», заключил досудебное соглашение и дал показания против бывшего главы совета директоров этого банка Станислава Митрушина. Тогда же сообщалось, в частности, что из общей суммы похищенного Антонову досталось 15 млн рублей, 10 млн из которых он уже вернул. Станислав Митрушин на тот момент находился в международном розыске.

