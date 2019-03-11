АО «НПФ «Сафмар», входящее в одноименную промышленно-финансовую группу, завершило реорганизацию в форме присоединения АО «НПФ «Доверие». Об этом сообщили в понедельник, 11 марта, в НПФ «Сафмар», уточнив, что Управление Федеральной налоговой службы по Москве 6 марта 2019 года внесло в ЕГРЮЛ запись о прекращении деятельности «НПФ «Доверие».

Объем пенсионных накоплений и резервов под управлением объединенного фонда достигает 287,8 млрд рублей (пенсионные накопления — 279,4 млрд, пенсионные резервы — 8,4 млрд рублей), активы — 293,9 млрд. Число застрахованных лиц составляет 3,98 млн человек, участников — 81,33 тыс. человек. Фонд является дочерней компанией ПАО «Сафмар Финансовые инвестиции».

«Объединение двух крупных НПФ — это начало большого пути. Мы разрабатываем ряд стратегических инициатив, относящихся и к инвестиционной политике фонда, и к обслуживанию клиентов, и к системе корпоративного управления, которые позволят повысить устойчивость бизнеса. Они будут внедрены в ближайшее время», — комментирует генеральный директор ПАО «Сафмар Финансовые инвестиции» Авет Миракян.



НПФ «Сафмар» продолжит выполнять все обязательства перед клиентами присоединенного НПФ «Доверие». Все действующие договоры клиентов НПФ «Сафмар» и НПФ «Доверие» по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению остаются в силе и продолжат действовать, реорганизация не требует их перезаключения, подчеркивается в релизе.