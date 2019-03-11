Арбитражный суд Москвы на заседании 11 марта объявил о признании Златкомбанка несостоятельным (банкротом). Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов, которое суд назначил конкурсным управляющим.

Лицензия у банка была отозвана 6 декабря 2018 года. Позже стало известно о «дыре» в капитале Златкомбанка в размере 320 млн рублей.



В феврале этого года ЦБ сообщал, что временная администрация Златкомбанка в ходе обследования установила в действиях его должностных лиц признаки вывода активов путем хищения наличных денежных средств, заключения сделок по реализации ценных бумаг и перечисления денежных средств фирме, неспособной исполнить свои обязательства.