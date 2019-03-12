Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Российская Финансовая Корпорация» (РФК) на уровне «ruBB+» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

«Рейтинг банка обусловлен сильной оценкой капитала и ликвидной позиции, высоким качеством активов, слабыми рыночными позициями, а также удовлетворительной оценкой корпоративного управления», — говорится в сообщении.

Слабые рыночные позиции банка отражают незначительные масштабы его бизнеса на российском банковском рынке в сочетании со слабой бизнес-активностью. Банк обладает узкой клиентской базой и осуществляет преимущественно расчетное обслуживание денежных потоков своего акционера. При этом достаточность капитала банка поддерживается на избыточном уровне. Отмечается низкое значение чистой процентной маржи и ее постепенное снижение за последние два года.

Сильная ликвидная позиция обусловлена высоким запасом балансовой ликвидности. Ресурсная база банка отличается высокой концентрацией на средствах крупнейшей группы кредиторов, при этом крупнейший кредитор является аффилированным по отношению к банку, что значительно снижает риск непредвиденного оттока средств, отмечает агентство. Высокое качество активов обусловлено преимущественно безрисковым характером размещения свободной ликвидности на фоне низкого уровня кредитной активности банка.

Уровень корпоративного управления оценивается как удовлетворительный. Направления развития бизнеса банка, а также круг его клиентов определяются преимущественно спецификой бизнеса его акционера. Отдельным направлением стоит считать развитие деятельности санируемого Тимер Банка, в котором происходит обновление управленческой команды и риск-менеджмента.