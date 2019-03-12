Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи поднялся на 0,09% и составил 2 468,25 пункта. Индекс РТС вырос на 0,56%, до отметки 1 183,34.

Бумаги Сбербанка просели в цене на 0,05%, «Газпрома» — на 0,11%, Московской биржи — на 0,04%. Акции «АЛРОСы» подорожали на 0,42%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,49%.

«Российский фондовый рынок во вторник подхватил общую волну эйфории и попробовал расти, но покупки оказались не слишком эффективными. Ближе к вечеру рынок скатился в слабый плюс. Индекс Мосбиржи стабилизировался около 2 466 пунктов, то есть совсем рядом со вчерашними отметками. Значимая поддержка стоит на уровне 2 450 пунктов, но в эту сторону инвесторы давно не ходили. Среднесрочно в силе остается «боковик» с границами 2 450—2 500 пунктов. Индекс РТС чувствует себя бодрее и восстанавливается к 1 182 пунктам», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.